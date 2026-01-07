الرباعي الإيطالي يدرس الرحيل في يناير من أجل فرصة المونديال

معتز الشامي (أبوظبي)

دخلت سوق الانتقالات الشتوية مرحلة الحسم، ومع اقتراب استحقاقات مصيرية للمنتخب الإيطالي، تتجه أنظار عدد من الدوليين إلى البحث عن تحدٍ جديد يمنحهم دقائق لعب أكثر واستقراراً فنياً، قبل تصفيات مارس المؤهلة لكأس العالم 2026، وفي ظل المنافسة الشرسة داخل الأندية الكبرى، برزت أربعة أسماء إيطالية مرشحة بقوة لتغيير الأجواء خلال شهر يناير الجاري.

** فيديريكو كييزا

ولم يظهر فيديريكو كييزا بقميص المنتخب الإيطالي منذ نهاية بطولة يورو 2024 المخيبة للآمال، كما لم تكن مسيرته على مستوى الأندية أكثر استقراراً منذ ذلك الحين، فبعد أن جُمّد في يوفنتوس خلال صيف 2024 مع تبقي أقل من عام على عقده، انتقل إلى ليفربول في صفقة مخفضة بلغت نحو 15 مليون يورو، ورغم عدم حصوله على فرص منتظمة في "أنفيلد"، نجح كييزا في كسب تعاطف جماهير "الريدز" بفضل التزامه وأدائه عند المشاركة، إلا أن المفاجأة جاءت مع تقارير إيطالية حديثة تشير إلى احتمال عودته إلى يوفنتوس بعد 18 شهراً فقط من رحيله، حيث ناقش "البيانكونيري" فكرة إعارته، بينما يفضل ليفربول خيار البيع النهائي.

** دافيدي فراتيسي

على الرغم من تصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع اقتراب منتصف موسم 2025-2026، فإن دافيدي فراتيسي يشعر بعدم الرضا عن وضعه الحالي داخل "سان سيرو"، لاعب ساسولو السابق تراجع بشكل واضح في سلم الخيارات، في ظل المنافسة القوية مع أسماء مثل نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوجلو، مخيتاريان، زيلينسكي، ووجوه أخرى في خط الوسط.

ورغم وجود اهتمام من يوفنتوس وجلطة سراي، فإن المفاوضات متوقفة حالياً بسبب تمسك إنتر بتقييم يبلغ 35 مليون يورو، وعدم استعداده للتخلي عن اللاعب إلا ببيع نهائي أو إعارة تتضمن بند شراء إلزامي.

** جياكومو راسبادوري

يبقى مستقبل جياكومو راسبادوري غامضاً حتى الآن، المهاجم البالغ 25 عاماً غادر نابولي الصيف الماضي بعد التتويج بلقبين للدوري خلال ثلاثة مواسم، من أجل خوض تجربة جديدة مع أتلتيكو مدريد، غير أن مشاركاته كانت محدودة، إذ خاض 12 مباراة في الليجا، واحدة فقط كأساسي، إضافة إلى ظهورين في دوري الأبطال، وتشير التقارير إلى اقترابه من العودة إلى الدوري الإيطالي عبر روما أو لاتسيو، لكن القرار النهائي مؤجل إلى ما بعد نهاية كأس السوبر الإسباني المقامة حالياً في السعودية.

** لورينزو لوكا

انضم لورينزو لوكا إلى نابولي في الصيف الماضي على سبيل الإعارة مع التزام بالشراء في صفقة قد تصل قيمتها إلى 35 مليون يورو، لكن مستقبله بات مهدداً سريعاً، لكن تألق راسموس هويلوند، واقتراب عودة روميلو لوكاكو من الإصابة، يجعلان لوكا الخيار الثالث في حسابات المدرب أنطونيو كونتي، ووفقاً لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، يراقب يوفنتوس الوضع عن كثب، بحثاً عن حل لأزمته في مركز المهاجم الصريح.