تحسمها انتقالات يناير.. ميلان يقترح صفقة تبادلية مع يوفنتوس!

تحسمها انتقالات يناير.. ميلان يقترح صفقة تبادلية مع يوفنتوس!
7 يناير 2026 10:30

معتز الشامي (أبوظبي)
يواصل نادي ميلان تحركاته في سوق الانتقالات بهدف تدعيم خطه الدفاعي، حيث يدرس "الروسونيري" إمكانية إبرام صفقة تبادلية مع يوفنتوس تتضمن المدافع البلجيكي كوني دي وينتر مقابل التعاقد مع المدافع الإيطالي فيديريكو جاتي.
وبحسب ما أفادت به صحيفة "توتوسبورت" ، فإن مدرب ميلان ماسيميليانو أليجري يُعد من أشد المعجبين بجاتي منذ فترة طويلة، ويرى فيه إضافة مثالية لمنظومة الفريق الدفاعية، سواء من حيث الصلابة البدنية أو الذهنية القتالية التي يفضلها المدرب الإيطالي.
ويغيب جاتي عن صفوف يوفنتوس منذ منتصف نوفمبر الماضي بسبب إصابة في الركبة، ومن المتوقع أن يستمر غيابه لعدة أسابيع إضافية. ورغم أن الإصابة لا تُعد مقلقة على المدى الطويل، فإنها أثرت بشكل واضح على استمراريته ومكانته داخل التشكيل الدفاعي للفريق، في الوقت الحالي، يعتمد يوفنتوس بشكل أساسي على بريمر ولويد كيلي كقلبي دفاع، مع وجود خيارات أخرى مثل خوان كابال وبيير كالولو، بينما يواصل دانييلي روجاني الغياب بداعي الإصابة، كما أن عودة اللعب بثلاثة مدافعين قد تفتح المجال أمام استخدام تيون كوبمينرز كحل طارئ في الخط الخلفي.
هذا العمق الدفاعي الكبير قد يدفع جاتي إلى التراجع في ترتيب الخيارات، وهو ما يراقبه ميلان عن كثب.
وتبدو إدارة الروسونيري مستعدة لإدخال دي وينتر ضمن الصفقة كجزء من تبادل محتمل، وهي صيغة قد تروق ليوفنتوس في حال تقلص دور جاتي بعد تعافيه الكامل.
ورغم أن الفكرة لا تزال في إطار المتابعة وليست مفاوضات رسمية، فإن شهر يناير غالباً ما يشهد تحولات مفاجئة تفرضها الإصابات ومستويات اللاعبين، وفي حال فشل جاتي في استعادة موقعه الأساسي، فإن ميلان قد يتحرك سريعاً لإحياء مسار لم يُغلقه يوماً بشكل نهائي.

