مونديال المبارزة للكبار ينطلق غداً في الفجيرة بمشاركة أبطال الأولمبياد

علي معالي (أبوظبي).

تنطلق غداً "الخميس" بطولة كأس العالم للمبارزة عمومي سلاح الإيبيه في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في البطولة التي تستمر حتى الأحد المقبل، وسط مشاركة قياسية من اللاعبين والدول من مختلف مناطق العالم، وبلغ عدد المشاركين في منافسات الفردي رجال 283 لاعباً، فيما يشارك 33 فريقاً في مسابقة الفرق، ووصل إجمالي الدول المشاركة في البطولة إلى 48 دولة.

بينما تشهد منافسات فردي السيدات مشاركة 221 لاعبة، و29 فريقاً في مسابقة الفرق، بإجمالي 44 دولة، ويشهد "المونديال" مشاركة نخبة من الأبطال العالميين والأولمبيين، من متصدري التصنيف الدولي لهذا الموسم، إضافة إلى حاملي الميداليات الأولمبية في باريس 2024 وطوكيو 2020.

ومن أبرز الأسماء في منافسات الرجال، الياباني كوكي كانو صاحب ذهبية أولمبياد باريس، والمجري جريجلي سكولوسي صاحب فضية أولمبياد طوكيو، والمصري محمد السيد صاحب برونزية أولمبياد باريس، وعلى مستوى منافسات السيدات تشارك المجرية إستر موهاري صاحبة برونزية أولمبياد باريس، والإستونية كاترينا ليهيس صاحبة برونزية أولمبياد طوكيو.

ويمثل المبارزة الإماراتية في هذه النسخة من كأس العالم بالفجيرة 17 لاعباً ولاعبة بواقع 10 رجال، و7 سيدات وهم، محمد المازمي، خليفة الزرعوني، عمران البلوشي، صالح البلوشي، حمدان الجهضمي، مسعود المهيري، محمد العبيدلي، خليفة السويدي، خالد بالسلاح، مايد محمد، زينب الحوسني، لمار النحلة، شيخة الزعابي، نجود صلاح، اليازية السويدي، دانة المسمري، وروضة العلايلي، ومتشهد منافسات اليوم الأول بطولة السيدات من التاسعة صباحا.

من جانبه، عبر أسامة عادل المدير الفني لمنتخبنا الوطني للمبارزة عن سعادته بمثل هذا الحدث الكبير ومشاركة لاعبينا أمام نجوم عالم بهذا الحجم، قائلاً: "هذا الحضور الدولي الكبير يرسخ مكانة دولة الإمارات على أجندة الاتحاد الدولي للمبارزة، لتقف جنباً إلى جنب مع دول عريقة في هذه الرياضة مثل إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، أميركا، واليابان".

وقال: "الاستضافات المتتالية من جانب الدولة لهذه البطولات، إلى جانب بطولات العالم وآسيا والدوري الآسيوي والبطولات العربية والخليجية، تعزز وترسخ الثقافة الرياضية لدى مختلف العاملين في القطاع، خصوصاً في رياضة المبارزة، ويأتي ذلك انسجاماً مع سياسة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات الإماراتي والعربي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي، الذي يحرص على تنويع المدن المستضيفة بين أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، ثم الفجيرة والتي أثبتت تميزها واستحقاقها لهذه الاستضافات العالمية الكبرى".

وتابع أسامة عادل:" انعكس هذا الزخم إيجاباً على اللاعبين والحكام، مما أسهم في تطورهم السريع، حيث برز لاعبون ولاعبات مميزون إماراتيون على مستوى العالم، إلى جانب حكام شاركوا في إدارة مباريات بأدوار متقدمة داخل الدولة وخارجها، ونأمل قريباً في ظهور مدربين وطنيين على المستوى العالمي في هذه الرياضة".

وأضاف:" مؤخراً اختتمت بطولة كأس العالم للأشبال والناشئين في سلاح الفلوريه للأولاد والبنات، وشهدت نتائج غير مسبوقة في منافسات الفردي والفرق، ونالت إشادة واسعة من جميع الوفود المشاركة، كما جاءت شهادة رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة عبد المنعم الحسيني، لتؤكد ما لمسه الجميع من نجاح وتميّز شباب وبنات الإمارات في هذا الحدث، وأننا بالفعل نسير وفق خطة مدروسة يجري تطويرها باستمرار وفق معطيات الواقع".