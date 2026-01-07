الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ليكرز يفلت من «كمين بيليكانز» بتألق ليبرون ودونتشيتش

ليكرز يفلت من «كمين بيليكانز» بتألق ليبرون ودونتشيتش
7 يناير 2026 11:00

لوس أنجلوس (أ ف ب)
سجّل ليبرون جيمس والسلوفيني لوكا دونتشيتش 60 نقطة معاً وقادا فريقهما لوس أنجلوس ليكرز لفوز متأخر على نيو أورليانز بيليكانز 111-103، الثلاثاء، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).
وحقق ليكرز انتصاره الثالث توالياً في مباراة سجل خلالها «الملك» ليبرون، البالغ 41 عاماً، ودونتشيتش 30 نقطة لكل منهما، وأضاف الأول 8 تمريرات حاسمة ومثلها متابعات وسرقتين وتصد، والثاني 10 تمريرات حاسمة ومتابعتين.
وواصل ليكرز ثالث المنطقة الغربية برصيد 23 فوزاً مقابل 11 هزيمة، ضغوطاته على أوكلاهوما سيتي ثاندر المتصدر (30-7) ووصيفه سان أنتونيو سبيرز (25 فوزاً)، الذي مني بخسارته الـ 11 هذا الموسم أمام ممفيس جريزليز 105-106.
وكاد بيليكانز، متذيل ترتيب الغرب برصيد 8 انتصارات و30 هزيمة، يحقق مفاجأة مدوية بعدما تقدم بنتيجة 86-79 في نهاية الربع الثالث.
لكن جيمس سجل رميتين ثلاثيتين متتاليتين، ضمن سلسلة من 9 نقاط توالياً لفريقه في بداية الربع الأخير، قبل أن يضيف دونتشيتش 8 نقاط أخرى ليقود ليكرز للفوز.
وتألق تري مورفي مع بيليكانز بتسجيله 42 نقطة، وساهم زيون وليامسون بـ 15 نقطة وديريك كوين ب 10.
وكلّل فيكتور ويمبانياما عودته إلى سبيرز من إصابته في الركبة ليلة رأس السنة، بتسجيله 30 نقطة من مقاعد البدلاء، إلّا أن انتفاضة جريزليز في الدقيقة الأخيرة لخطف الفوز أحبطت جهود العملاق الفرنسي.
واستهل سبيرز المباراة بقوة، فسجّل جوليان شامباني 15 نقطة، من بينها أربع رميات ثلاثية، في أداء مذهل في الربع الأول، ليتقدم بنتيجة 31-21.
لكن جريزليز سيطر على الربع الثاني بنتيجة 25-23، ثم سجل 36 نقطة في الربع الثالث ليتقدم بفارق ضئيل 82-81 قبل الربع الأخير.
وواصل جريزليز توسيع الفارق في الربع الأخير الذي افتتحه كام سبنسر بست نقاط توالياً، مانحاً فريقه أكبر تقدم له في المباراة بنتيجة 88-81. لكن سبيرز ردّ بقوة ليتقدم 105-101، قبل أن يحسم سبنسر الفوز بفارق نقطة واحدة بتسجيله خمس نقاط توالياً.
وقال سبنسر ابن الـ 25 عاماً: «لقد قاتلنا حتى النهاية الليلة».
وأضاف: «من الواضح أنهم يملكون العديد من اللاعبين الحاسمين، لكننا لم ندع ذلك يؤثر على أدائنا الدفاعي في نهاية المباراة».
وتابع: «لقد نجحوا في بعض التسديدات الصعبة، لكني أعتقد أننا استجبنا بشكل جيد ذهنياً».

