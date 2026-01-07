«الشارقة للشطرنج» يوزّع المناصب الإدارية ويعتمد أولى المشاركات العربية

الشارقة (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج اجتماعه الأول برئاسة تريم مطر تريم، وبحضور كامل أعضاء المجلس الجديد، وذلك بمقر النادي، حيث جرى اعتماد توزيع الحقائب الإدارية، إلى جانب مناقشة المشاركات الخارجية خلال الفترة المقبلة.

وأسفر الاجتماع عن تولي عمران عبدالله النعيمي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وخليفة أحمد المزروعي أميناً عاماً للنادي، فيما ترأس المهندس وهيب جعفر الزرعوني لجنة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، وأسندت رئاسة لجنة التسويق والاستثمار إلى الدكتور علي سعيد الجلاف، وتولى عبدالله مراد المازمي رئاسة اللجنة الفنية ورعاية الموهوبين، إلى جانب تعيين فيصل الحمادي مديراً لأكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج، وسيف محمد الحمادي مديراً مالياً، وناصر عمر عبدالرحمن رئيساً للجنة الإعلام والاتصال المؤسسي والفعاليات الثقافية.

واعتمد مجلس الإدارة مشاركة فريق النادي في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري، التي تستضيفها سلطنة عُمان في صالة المجمع الرياضي بصحار، برئاسة عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس المجلس، بينما يضم الجهاز الفني المدرب فيوريل أيورداشيسكو، إلى جانب اللاعبين عمران الحوسني، عبدالرحمن الطاهر، راشد حسين الحمادي، زايد سلطان الطاهر، ودانشفار بارديا.

كما يشارك النادي في بطولة مسقط الدولية للشطرنج خلال الفترة من 14 إلى 24 يناير الجاري، بقائمة تضم من اللاعبين راشد الحمادي، يحيى الكاف، أحمد بامطرف، سلطان الزرعوني، سلطان المهيري، صقر خميس، سالم المهيري، ومحمد المعيني.

من جانبه، أكد تريم مطر تريم، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن الثقة التي حظي بها المجلس من القيادة الرياضية في إمارة الشارقة تمثّل حافزاً كبيراً لمواصلة العمل وتطوير منظومة النادي خلال المرحلة المقبلة.

وقال: «نادي الشارقة الثقافي للشطرنج يُعد من الصروح الرياضية العريقة، ويمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد البناء على النجاحات السابقة، وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي، عبر تطوير العمل الإداري والفني، والاهتمام بصناعة الأبطال ورعاية المواهب».

وأشار إلى أن المشاركة في البطولة العربية للأندية تمثّل محطة مهمة في بداية عمل المجلس الجديد، لما توفره من فرص للاحتكاك وتقييم المستويات الفنية، مؤكداً السعي للظهور بصورة مشرفة وتحقيق نتائج إيجابية تضاف إلى سجل النادي.

واختتم تريم مطر تريم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد خططاً واضحة للتطوير المؤسسي والاستثمار والتسويق، بالتوازي مع دعم الأجهزة الفنية والإدارية، بما يضمن استدامة النجاحات وترسيخ ريادة النادي محلياً وخارجياً.