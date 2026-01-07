الشارقة يستعيد «الشخصية» بالسيناريو المتكرر بعد 16 عاماً

معتصم عبدالله (أبوظبي)

حوّل الشارقة تأخره في الشوط الأول أمام مضيفه النصر من 1-2 إلى فوز عريض 4-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، مكرراً سيناريو تاريخياً سبق أن تحقق في النسخة الأولى لدوري المحترفين موسم 2008-2009، حين قلب «الملك» تأخره إلى فوز 3-2.

واصطاد الشارقة أكثر من مكسب بهذا الانتصار المستحق، بعدما أوقف نزف النتائج السلبية بالخسارة في ثلاث جولات متتالية أمام شباب الأهلي وبني ياس والعين، ونجح في معادلة كفّة المواجهات أمام «العميد» في تاريخ لقاءاتهما بدوري المحترفين، محققاً فوزه الـ 12، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر، مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين من الجولتين التاسعة والعاشرة أمام الوحدة والبطائح على التوالي.

وأكد الشارقة، بقيادة مدربه البرتغالي خوسيه مورايس، المتوّج حديثاً مع «الملك» بلقب كأس السوبر كأول ألقاب موسم 2025-2026، عودته إلى الطريق الصحيح، قبل المواجهة المرتقبة أمام مضيفه الوحدة مساء السبت المقبل على استاد آل نهيان، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة، والتي تشهد عودة مورايس للمرة الأولى إلى ملعب «العنابي» الذي أشرف على تدريبه في بداية الموسم الجاري.

وهنّأ مورايس لاعبيه عقب اللقاء، مؤكداً أن الفوز يعكس قوة شخصية الفريق، وقال: «أظهر اللاعبون تركيزاً عالياً وشخصية قوية، ورغم التأخر مرتين، عدنا في المباراة وفرضنا أنفسنا، وهذا دليل على الثقة والقدرة على التعامل مع الضغوط، الأهم بالنسبة لي ليس النتيجة فقط، بل الطريقة التي لعب بها الفريق ورباطة جأش اللاعبين في الشوط الثاني».

وأضاف: «واجهنا خلال الفترة الماضية فرقاً قوية داخل وخارج الملعب، ولم نكن دائماً موفقين في النتائج، لكننا كنا نعمل على بناء عقلية مختلفة للفريق، ما شاهدناه اليوم يؤكد أن الفريق بدأ يجني ثمار هذا العمل، مع بقاء بعض التفاصيل التي تحتاج إلى تحسين، خاصة الأخطاء الفردية التي قد تُكلفنا أهدافاً».

وأوضح مورايس أن المرحلة المقبلة تتطلب معالجة الأخطاء الدفاعية وتعزيز التنظيم، مشيراً إلى أن كرة القدم لا تخلو من الأخطاء، لكن تقليلها قدر الإمكان يبقى هدف الجهاز الفني.

وفي المقابل، أرجع الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، مدرب النصر، الخسارة إلى الغيابات وكثرة الأخطاء، قائلاً: «أنهينا الشوط الأول بشكل جيد بالتقدم، لكن الأداء تراجع في الشوط الثاني، وافتقدنا الجودة والسرعة، إلى جانب أخطاء في التمرير والتمركز والمواجهات الفردية، وهو ما كلّفنا النتيجة في النهاية».