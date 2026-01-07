إيفيتش: عقلية الفوز والعمل الجماعي وراء «صدارة أدنوك»

معتز الشامي (أبوظبي)

أكد الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لـ«العين»، أن فريقه يواصل العمل بأعلى درجات الجدية من أجل تعزيز الصدارة في دوري أدنوك للمحترفين، مشدداً على أن حدة المنافسة تتصاعد مع تقدم الجولات.

وقبل مواجهة الظفرة ضمن الجولة الثانية عشرة من المسابقة والتي تقام غداً، أوضح إيفيتش أن الجهاز الفني يدرك جيداً تطور المنافس هذا الموسم، قائلاً: «نحن في القمة منذ الجولة الأولى، ونسعى للاستمرار كذلك بتقديم أقصى ما لدينا، لكن المهمة ليست سهلة، لأن جميع الفرق تواجه المتصدر بدافع كبير للفوز».

وأضاف مدرب العين: «البقاء في الصدارة يتطلب عقلية مختلفة، وعلينا أن نظهر رغبة أكبر من منافسينا، وهذا هو التحدي الحقيقي، علينا الفوز واللعب بروح قتالية عالية، وأنت تمسك بعقلية الفوز دائماً في كل مباراة، وهو ما يعني أن علينا تحمل مسؤولية كبيرة في الدفاع عن ألوان الفريق وشعاره في شتى المواجهات».

وأشار إيفيتش إلى أن روح العائلة، والعمل الجماعي الكبير الذي يتم تقديمه، ينعكس داخل الملعب في مختلف المباريات، مؤكداً أن الصدارة والابتعاد بها سيضاعف مسؤوليات الجميع، كما أنه يثبت أن ما يحدث داخل الملعب هو نتاج عمل جماعي للمنظومة ككل.

وحول الإعداد الذهني، أوضح إيفيتش أن التحضير يتجاوز الجوانب الفنية داخل الملعب، ليشمل المتابعة اليومية والاجتماعات الفردية والجماعية، واختتم إيفيتش حديثه بالتأكيد على أهمية الاستمرارية والتطور، بقوله «كل مباراة تمنحنا دروساً جديدة، وهدفنا هو التطوير المستمر على المستويين الفردي والجماعي، لأن هذا هو جوهر عملنا».