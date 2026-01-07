«التبّة» تعلن تفاصيل البطولة الأولى وآلية التسجيل لألعاب الماسترز

العين (وام)

أعلنت لجنة رياضة «التبّة» التراثية، تفاصيل الإجراءات الخاصة بالتسجيل للمشاركة في ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»، وبرنامج الفعاليات والبطولة الأولى التي تقام على مدار يومي 17 و18 يناير الجاري، على ملعب «التبّة» بمنطقة أم غافة في مدينة العين.

وأكد محمد حامد النيادي، نائب المشرف العام للعبة، اعتماد منافسات «التبّة» في ألعاب الماسترز 2026، خلال يومي 7 و8 فبراير، وانطلاق المباريات الودية التدريبية على ميدان أم غافة يومي 10 و11 يناير الجاري، وصولاً إلى البطولة الأولى التي تنطلق يوم 17 يناير.

وأشار إلى استمرار المباريات الودية التدريبية يومي 24 و25 يناير الجاري، على فترتين صباحية ومسائية، داعياً الراغبين بالمشاركة في البطولة الأولى في العين، وفعاليات الماسترز2026، إلى المسارعة بالتسجيل عبر الرابط المخصص للعبة، ومتابعة جميع التحديثات الواردة، وما يتوفر من معلومات حول آخر المستجدات.

ودعا جميع الفرق إلى الاستفادة من فترة المباريات التدريبية حسب التواريخ الموضحة، وحضور جميع أفراد الفريق، بما يسهم في فهم اللعبة وتوزيع الأدوار قبل بداية البطولات، وتسجيل الفرق المشاركة بواقع 6 لاعبين أساسيين و2 احتياط، بجانب وجود مدير وإداري لكل فريق.