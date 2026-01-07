«موهبة بايرن» يعتذر عن تصريح «حلم الريال»

سالزبورج (د ب أ)

قال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية، إن لينارت كارل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم الصاعد، اعتذر لمسؤولي النادي على تصريحاته التي أكد خلالها أنه يود اللعب لريال مدريد يوماً ما، وأنه سيتعلم منها، وأثار كارل جدلاً واسعاً بين جماهير بايرن ميونيخ عندما صرح، يوم الأحد الماضي، خلال زيارة لأحد روابط المشجعين، بأن العملاق الإسباني ريال مدريد هو «نادي أحلامه»، مؤكداً أنه يتمنى اللعب بقميصه يوماً ما.

وكان كارل قد خضع لاختبارات مع ريال مدريد عندما كان صبياً.

وقال إيبرل بعد فوز بايرن على ريد بول سالزبورج 5/ صفر في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الثلاثاء: «أعتقد أنه من المسموح للاعب يبلغ 17 عاماً أن يرتكب الأخطاء، وأن يقول أشياء من دون تفكير مسبق، قد يدرك لاحقاً أنه كان يمكنه التعبير عنها بطريقة مختلفة».

وأضاف:«هو لاعب ممتاز جداً داخل الملعب. أما كل شيء آخر، فسيتعلمه مع الوقت».

وقال إيبرل إنه «مرتاح للغاية» فيما يتعلق بهذا الأمر، مشيراً إلى أن الأمر نشأ لأن كارل ينظر إليه الآن بطريقة مختلفة عما كان عليه في الماضي.

وأكد:«لم يعد ليني، الشاب الذي يبلغ 17 عاماً ولا يعرفه أحد. إنه لينارت كارل، والآن ألمانيا كلها تعرف ما الذي يمكنه فعله، ومن هو». وتدرج كارل من أكاديمية بايرن ميونيخ حتى وصل للفريق الأول بعقد يمتد حتى 2028، وسجل ستة أهداف وصنع هدفين في 22 مباراة رسمية. كما أنه سجل هدفين وصنع هدفاً في المباراة التي فاز فيها بايرن على سالزبورج 5/ صفر ويعد لاعباً مرشحاً للدخول في قائمة المنتخب الألماني التي ستشارك في كأس العالم في الصيف المقبل.

وقال إيبرل إن كارل توجه لرؤية مسؤولي النادي في اليوم التالي للتصريحات التي أدلى بها، وقال:«لقد قال أعتقد أنني قلت شيئاً لم يكن جيداً للغاية، شيء يمكن إساءة فهمه». واعتذر كارل، وأكد إيبرل أن المسألة تم حلها داخلياً. وأكد إيبرل:«لينارت يظهر مستواه في الملعب. يشعر براحة كبيرة في بايرن. يعلم ما لديه هنا. أكد على هذا لنا مرة أخرى. وهذا ما يهم».