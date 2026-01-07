زامر يؤيد عودة نوير إلى «المانشافت» في كأس العالم

برلين(د ب أ)

قال ماتياس زامر، لاعب المنتخب الألماني الأسبق لكرة القدم، إنه ينبغي أن يعود مانويل نوير لمنتخب "المانشافت" للمشاركة في بطولة كأس العالم، التي تقام في الصيف لأن الحارس المخضرم "مازال استثنائياً".

وقال زامر للعدد الأسبوعي لصحيفة "شبورت بيلد" اليوم الأربعاء :" مانويل حارس من الطراز العالمي ولديه كاريزما عالمية. فوق كل هذا، لديه شخصية من الطراز العالمي".

وأضاف :"مانويل جيد للغاية ويجب أن تصطحبه معك. لا يمكنني رؤية أي سيناريو يفيد بأن عدم وجود نوير سيكون جيداً. ولكن يجب أن يكون نوير يريد ذلك".

واعتزل حارس مرمى بايرن، نوير "39 عاماً" اللعب الدولي بعد نهاية بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وقال في عدة مناسبات إنه لن يتراجع عن قراره.

وابتعد خليفته مارك أندريه تير شتيجن عن المباريات لعدة أشهر هذا الموسم، بعدما أجرى جراحة في الظهر، وحرس عرين المنتخب في المباريات الست بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، أوليفر باومان حارس هوفنهايم.

ولم يعد تير شتيجن هو الحارس الأساسي في فريقه برشلونة، الذي ذكر مساء الثلاثاء أن الحارس ترك معسكر الفريق المقام في السعودية، استعداداً لخوض مباريات كأس السوبر الإسباني، للخضوع لفحوص طبية في برشلونة.