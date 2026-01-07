الكويت تحتضن كلاسيكو السوبر الفرنسي غداً

الكويت(د ب أ)

يحتضن استاد جابر الدولي غداً الخميس كلاسيكو الكرة الفرنسية بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا في النسخة 30 من بطولة كأس السوبر المحلي.

وتبقى الكويت رابع دولة عربية تستضيف السوبر الفرنسي بعد استضافة تونس للبطولة عام 2010، والمغرب في 2011 و2017 وقطر في الموسم الماضي.

وقبل الكلاسيكو الفرنسي على الأراضي الكويتية، يعتلي باريس سان جيرمان قائمة الأندية الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 13 مرة منها آخر ثلاثة مواسم، بينما خسر اللقب 5 مرات آخرها في عام 2021.

أما مارسيليا فحقق اللقب 3 مرات في أعوام 1971 و2010 و2011 بينما خسره 3 مرات في 1969 و1972 و2020، وسيلتقي الفريقان في السوبر الفرنسي للمرة الثالثة، حيث حقق مارسيليا اللقب في 2010 بينما رد باريس سان جيرمان اعتباره بانتزاع الكأس في 2020.

وفي قمة الغد، سيسعى باريس سان جيرمان لرد اعتباره أمام مارسيليا الذي ألحق به الخسارة الأولى في بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم، عندما فاز بهدف واحد في مباراة الجولة الخامسة التي أقيمت على ملعب فيلودروم في 22 سبتمبر الماضي.

ويدخل الفريقان مواجهة السوبر بمعنويات مختلفة، فالفريق الباريسي بقيادة مديره الفني الإسباني لويس إنريكي، حقق فوزاً بشق الأنفس على جاره باريس إف سي بنتيجة 2/ 1 أوائل الأسبوع الجاري في بطولة الدوري، بينما سقط مارسيليا بشكل مفاجئ وسط جماهيره بالخسارة بهدفين دون رد أمام نانت، الذي يكافح للهروب من شبح الهبوط.

ولن تكون مهمة الإيطالي روبرتو دي تشيربي، المدير الفني لمارسيليا، سهلة أمام نظيره إنريكي الفائز بجائزة أفضل مدرب في العالم العام الماضي، بعد قيادته الفريق لإنجازات غير مسبوقة بالتتويج بستة ألقاب، وهي الثلاثية المحلية لموسم ثانٍ على التوالي، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس القارات للأندية (فيفا إنتركونتيننتال) لأول مرة في تاريخه، بينما اكتفى الفريق بفضية كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة بعد الخسارة صفر/ 3 أمام تشيلسي الإنجليزي.

ويراهن إنريكي على عناصر هجومية مميّزة في صفوف الفريق، مثل الجناح الشاب ديزيريه دوي وخفيتشا كفاراتسخيليا وعثمان ديمبلي الفائز بجائزتي الكرة الذهبية وذا بيست لأفضل لاعب في العالم بعام 2025، بخلاف ثلاثي الوسط فابيان رويز وفيتينيا وجواو نيفيز.

في المقابل يغيب عن صفوف الفريق الباريسي عدداً من اللاعبين أبرزهم النجم المغربي أشرف حكيمي لمشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا، حيث يستعد أسود أطلس لمواجهة الكاميرون، يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات دور الثمانية.

ويتخلّف عن المباراة أيضاً حارس المرمى الروسي ماتفي سافونوف الذي أصيب بكسر في إصبعه، أثناء التصدي لركلات الترجيح في مباراة فلامنجو بنهائي كأس القارات التي أقيمت يوم 17 ديسمبر في العاصمة القطرية الدوحة.

في الجهة الأخرى، يرتكز روبرتو دي تشيربي، مدرب مارسيليا، على توليفة تضم عناصر الخبرة مثل حارس المرمى الأرجنتيني جيرونيمو رولي، والمدافع الفرنسي بنجامين بافارد والظهير الأيسر إيمرسون بالميري إضافة إلى لاعب الوسط الدنماركي بيير هويبرج.

ويتسلّح مارسيليا أيضاً بعناصر هجومية مميزة مثل الجابوني المخضرم بيير إيمريك أوباميانج والإنجليزي ماسون جرينوود إضافة إلى الثنائي تيموتي وايا وإيجور دا بايكساو، والجزائري أمين جويري، والمغربي بلال نذير.