شهاب يجتاز بطل إنجلترا في «ألمانيا لمحترفي السنوكر»

شيفيلد (وام)

حقق محمد شهاب، نجم منتخب الإمارات للسنوكر، فوزاً مهمّاً في مشاركته ضمن الأدوار التمهيدية لبطولة ألمانيا المفتوحة للمحترفين 2026، التي تُقام منافساتها في مركز «بوندز فورج» الدولي الرياضي بمدينة شيفيلد الإنجليزية، بمشاركة 128 لاعباً، خلال الفترة من 5 إلى 8 يناير الجاري.

ونجح شهاب في التغلب على الإنجليزي ميتشل مان، بطل إنجلترا، بنتيجة 5-2 في أولى مبارياته بالتصفيات، ليضرب موعداً في الدور التالي مع الصيني فانغ يوسي، حيث يتأهل الفائز إلى المرحلة النهائية من البطولة التي تستضيفها مدينة برلين الألمانية، خلال الفترة من 26 يناير وحتى الأول من فبراير المقبل، عقب استكمال مرحلتي التصفيات ونصف المرحلة التأهيلية، لتحديد أسماء 48 لاعباً يتأهلون إلى الأدوار النهائية في برلين.

وتشهد نسخة 2026 من البطولة مشاركة نخبة من أبرز نجوم السنوكر العالمي، إذ سجّل جميع لاعبي التصنيف العالمي الـ 16 الأوائل مشاركتهم، باستثناء الصيني دينغ جون هوي، في بطولة تبلغ قيمة جوائزها المالية 550 ألفاً و400 جنيه إسترليني.