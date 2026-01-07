رونالدو يفاجئ العالم: حلمي ليس «المونديال» وطموحي أكبر من أي بطولة



معتز الشامي (أبوظبي)

قبل أشهر قليلة من مشاركته التاريخية السادسة في نهائيات كأس العالم، فجّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكد أن الفوز بكأس العالم لا يمثّل حلمه الأكبر، مشدداً على أن طموحه الحالي يتجاوز أي بطولة بعينها، وبينما يرى كثيرون أن التتويج بالمونديال سيكون تتويجاً مثالياً لمسيرة استثنائية امتدت لعقود، فإن قائد منتخب البرتغال كان واضحاً وحاسماً، مؤكداً أن إرثه الكروي لا يمكن اختزاله في بطولة واحدة، مهما كانت أهميتها.

وقال رونالدو في تصريحات صريحة: «إذا سألتني: هل حلمي الفوز بكأس العالم؟ لا، ليس حلماً. الفوز بكأس العالم لن يغيّر اسمي في تاريخ كرة القدم. بطولة تُحسم في ست أو سبع مباريات لا يمكن أن تُحدد مسيرة لاعب كاملة».

وبدلاً من مطاردة حلم تقليدي، وضع رونالدو نصب عينيه هدفاً تاريخياً يتمثل في أن يُصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى 1000 هدف رسمي. ورغم تقدُّمه في العمر، يواصل نجم النصر السعودي إظهار شغف لا ينتهي، مؤكداً أنه لا يفكر في الاعتزال قريباً.

ويفصل رونالدو حاليا 42 هدفاً فقط عن هذا الرقم الأسطوري، وهو فارق يبدو قابلاً للتحقيق في ظل المستويات التهديفية التي يقدمها مع فريقه حالياً، وتشير التوقعات المتفائلة إلى إمكانية بلوغه هذا الإنجاز بحلول سبتمبر 2026، شريطة تفادي الإصابات.

وعن الجدل الدائم حول أعظم لاعب في التاريخ، شدّد رونالدو على أنه لا يحتاج إلى كأس عالم لتأكيد مكانته، مذكّراً بأنه قاد البرتغال لتحقيق ثلاثة ألقاب دولية، وهو إنجاز غير مسبوق قبل ظهوره.