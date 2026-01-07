الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رونالدو يفاجئ العالم: حلمي ليس «المونديال» وطموحي أكبر من أي بطولة

رونالدو يفاجئ العالم: حلمي ليس «المونديال» وطموحي أكبر من أي بطولة
7 يناير 2026 17:00


معتز الشامي (أبوظبي)
قبل أشهر قليلة من مشاركته التاريخية السادسة في نهائيات كأس العالم، فجّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكد أن الفوز بكأس العالم لا يمثّل حلمه الأكبر، مشدداً على أن طموحه الحالي يتجاوز أي بطولة بعينها، وبينما يرى كثيرون أن التتويج بالمونديال سيكون تتويجاً مثالياً لمسيرة استثنائية امتدت لعقود، فإن قائد منتخب البرتغال كان واضحاً وحاسماً، مؤكداً أن إرثه الكروي لا يمكن اختزاله في بطولة واحدة، مهما كانت أهميتها.
وقال رونالدو في تصريحات صريحة: «إذا سألتني: هل حلمي الفوز بكأس العالم؟ لا، ليس حلماً. الفوز بكأس العالم لن يغيّر اسمي في تاريخ كرة القدم. بطولة تُحسم في ست أو سبع مباريات لا يمكن أن تُحدد مسيرة لاعب كاملة».
وبدلاً من مطاردة حلم تقليدي، وضع رونالدو نصب عينيه هدفاً تاريخياً يتمثل في أن يُصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى 1000 هدف رسمي. ورغم تقدُّمه في العمر، يواصل نجم النصر السعودي إظهار شغف لا ينتهي، مؤكداً أنه لا يفكر في الاعتزال قريباً.
ويفصل رونالدو حاليا 42 هدفاً فقط عن هذا الرقم الأسطوري، وهو فارق يبدو قابلاً للتحقيق في ظل المستويات التهديفية التي يقدمها مع فريقه حالياً، وتشير التوقعات المتفائلة إلى إمكانية بلوغه هذا الإنجاز بحلول سبتمبر 2026، شريطة تفادي الإصابات.
وعن الجدل الدائم حول أعظم لاعب في التاريخ، شدّد رونالدو على أنه لا يحتاج إلى كأس عالم لتأكيد مكانته، مذكّراً بأنه قاد البرتغال لتحقيق ثلاثة ألقاب دولية، وهو إنجاز غير مسبوق قبل ظهوره.

 

أخبار ذات صلة
زامر يؤيد عودة نوير إلى «المانشافت» في كأس العالم
«موهبة بايرن» يعتذر عن تصريح «حلم الريال»
كريستيانو رونالدو
منتخب البرتغال
كأس العالم
رونالدو
النصر السعودي
آخر الأخبار
بلدية دبي تبدأ تطبيق نظام الكاميرات الذكية لرصد سلوكيات النظافة العامة
علوم الدار
بلدية دبي تبدأ تطبيق نظام الكاميرات الذكية لرصد سلوكيات النظافة العامة
اليوم 18:44
«الشارقة لريادة الأعمال 2026» يكشف عن قائمة المتحدثين
اقتصاد
«الشارقة لريادة الأعمال 2026» يكشف عن قائمة المتحدثين
اليوم 18:36
جمعية الإمارات للفلك تكشف عن الشهر الأكثر برودة خلال فصل الشتاء
علوم الدار
جمعية الإمارات للفلك تكشف عن الشهر الأكثر برودة خلال فصل الشتاء
اليوم 18:32
«موانئ أبوظبي» تعزز الإدارة العليا لقطاعها اللوجستي
اقتصاد
«موانئ أبوظبي» تعزز الإدارة العليا لقطاعها اللوجستي
اليوم 18:30
قمة المليار متابع تستضيف 150 رئيساً تنفيذياً وخبيراً في التكنولوجيا والإعلام والاقتصاد
علوم الدار
قمة المليار متابع تستضيف 150 رئيساً تنفيذياً وخبيراً في التكنولوجيا والإعلام والاقتصاد
اليوم 18:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©