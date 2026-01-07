الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
«مرشح» و«مزعج».. موعد مع الرموز في بطولة فزاع للصيد بالصقور

«مرشح» و«مزعج».. موعد مع الرموز في بطولة فزاع للصيد بالصقور
7 يناير 2026 18:00


دبي (الاتحاد)

انطلقت أشواط العامة مفتوح وسط منافسة قوية ومشاركة خليجية واسعة، في أول يومين لفئتي جير تبع وجير شاهين، ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتستقطب نخبة الصقارين، مع تجاوز أعداد الطيور أكثر من 1000 طير منذ انطلاق الحدث وتوقعات بمشاركة قياسية خلال الأيام المقبلة أيضاً.
وتميّزت فئة العامة مفتوح بمشاركة لافتة لصقارين من دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، بما يضفي المزيد من الأجواء المميزة لهذه الرياضة التراثية التي تجمع أبناء المنطقة على مدار أجيال متعاقبة.
وفي أشواط جير تبع تفوق فريق الميدان محققاً شوط رمز الفرخ بالطير «مرشح» بزمن 16.583 ثانية، يليه فريق دبي بالطير «160» بـ16.582 ثانية، وبالمركز الثالث عبد الله خلفان القبيسي بالطير «الأورنجي» بـ16.890 ثانية.
كما تفوّق عبد الله خلفان القبيسي في شوط رمز الجرناس، بالطير «مزعج» بزمن 16.782 ثانية، يليه بالمركزين الثاني والثالث فريق الصيرمي بالطير «تي27» بـ17.035 ثانية، وبالطير «مشاكل» بـ17.064 ثانية.
وفي أشواط جير شاهين، تفوّق عبد الله خلفان القبيسي ليحقّق شوط رمز الفرخ، بالطير «مسعور» بزمن 16.708 ثانية، يليه فريق دبي بالطير «أر16» بـ17.027 ثانية، ليعود القبيسي ويحقق المركز الثالث بالطير «مرعب» بـ17.348 ثانية.
وكسب فريق الميدان شوط رمز الجرناس، بالطير «عجيب» بزمن 16.656 ثانية، أما المركزين الثاني والثالث فذهبا لفريق دبي بالطير «الأسمر» بـ16.665 ثانية، والطير «تجوري» بـ16.883 ثانية.
وفي شوط البرقع الذهبي فرخ، تفوّق عبد الله خلفان القبيسي، ليحقق المركزين الأول والثاني بالطير «مشوش» والطير «مبهر» ليأتي راشد حميد المنصوري ثالثًا بالطير «إس 36».
أكد دميثان بن سويدان، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع للصيد بالصقور، أن النسخة الحالية من البطولة تشهد زيادة ملحوظة في أعداد الصقارين الجدد، وهو ما يعكس نجاح هذه البطولات في استقطاب جيل جديد من الممارسين، وترسيخ رياضة الصقارة كأحد الموروثات الشعبية الأصيلة في وجدان الشباب، وتشجيعهم على السير على نهج الآباء والأجداد في الحفاظ على هذا الإرث العريق.
وأشار بن سويدان إلى أن تراكم الخبرات لدى الصقارين خلال السنوات الماضية أسهم في رفع مستوى الوعي الفني لديهم، وأكسبهم قدرة أكبر على تقييم إمكانات الطيور واختيار الأشواط الأنسب لكل صقر، سواء في أشواط الرمز أو البرقع الذهبي أو الأشواط النقدية. وقال إن الصقار الذي يشارك بعدد من الطيور بات يدرك بدقة نقاط القوة والتميّز لدى كل صقر، وهو ما ينعكس في حسن اختيار الأشواط والمشاركة في الفئات التي تتناسب مع قدراتها، الأمر الذي يفسّر المستويات القوية التي تشهدها المنافسات هذا الموسم.

الصيد بالصقور
سباقات الصيد بالصقور
مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
الصقور
بطولة فزاع للصيد بالصقور
