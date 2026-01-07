الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أوباميكانو يقترب من تجديد تعاقده مع بايرن ميونيخ

أوباميكانو يقترب من تجديد تعاقده مع بايرن ميونيخ
7 يناير 2026 15:15

 
ميونيخ (د ب أ)
ذكر تقرير إعلامي أن الفرنسي دايوت أوباميكانو، مدافع فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، اقترب من تجديد تعاقده مع الفريق لما بعد الموسم الجاري.

زامر يؤيد عودة نوير إلى «المانشافت» في كأس العالم
«موهبة بايرن» يعتذر عن تصريح «حلم الريال»

وذكرت صحيفة «بيلد» اليوم الأربعاء، أن هناك حاجة فقط لمناقشة «التفاصيل الأخيرة» بعد مفاوضات طويلة، بينما توصل الطرفان لاتفاق على كافة الأمور، بما في ذلك الشرط الجزائي وقيمة المكافأة عند التوقيع.
ومن المقرر أيضاً أن يحصل أوباميكانو 27 عاماً على راتب أعلى من عقده الحالي بعد انتقاله إلى بايرن ميونيخ في 2021 قادماً من لايبزج مقابل 5ر42 مليون يورو (49.8 مليون دولار). وقال المدافع أمس الثلاثاء: «لا يوجد أي ضغط علي، أتمنى الوصول إلى حل قريباً. لا يوجد لديّ وقت محدد».
ويمكن لأوباميكانو أن يرحل في الصيف وسط تقارير تشير لاهتمام أندية كبيرة مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان. وأعرب عن تفهمه لرغبة بايرن في تجديد عقده قريباً، قائلاً: «كل شيء على ما يرام. أنا سعيد جداً باللعب في نادٍ كبير».
وقال فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، إنه يأمل أن يستمر أوباميكانو مع الفريق، ونقلت صحيفة «بيلد» تصريحات يان كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي للنادي، يوم الأحد الماضي في زيارة لرابطة لجماهير النادي عندما أوضح أن النادي تقدم بعرض محسن لأوباميكانو.
وقال دريسين: «تمت مناقشة هذا الأمر عدة مرات مع مستشاريه، والآن معه شخصياً». وأضاف: «أعتقد أنه ينبغي أن يوقّع على العقد الحالي، لأنه لن يتم تحسينه. جعلناه عرضاً مميزاً لأنه يلعب بشكل جيد منذ عام ونصف العام. بالتأكيد هو أحد أفضل المدافعين في العالم».

بايرن
بايرن ميونيخ
الانتقالات
كومباني
فينسنت كومباني
