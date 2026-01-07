أين نحن الآن؟.. سلوت يجيب حول موقف ليفربول في الدوري الإنجليزي



ليفربول (رويترز)

أبدى مدرب ليفربول أرني سلوت شكوكه في إمكانية لحاق مهاجمه أوجو إيكيتيكي بمواجهة أرسنال المتصدر غداً الخميس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذ لم يَعُد اللاعب الفرنسي إلى التدريبات حتى الآن بسبب مشكلة في عضلات ​الفخذ الخلفية.

وغاب إيكيتيكي، الذي سجّل ثمانية أهداف في الدوري هذا الموسم، عن مباراة الأحد الماضي التي انتهت بالتعادل ​2-2 أمام فولهام بسبب ما وصفه ⁠سلوت بإصابة طفيفة، وقال المدرب الهولندي إن الوقت ينفد ليكون المهاجم جاهزاً.

وقال سلوت للصحفيين: «لم يتدرب معنا حتى الآن. دعونا نرى ما إذا كان بإمكانه التدرب اليوم. قبل يومين ⁠أو ثلاثة، عندما لعبنا ضد فولهام، قلت إنه ⁠لن يغيب لفترة طويلة، لكن الأمر صعب لأن المباريات تأتي بسرعة كبيرة. ربما يتدرب مع الفريق أو ربما يستغرق ​الأمر يوماً أو يومين إضافيين».

ويُشكّل الغياب المحتمل لإيكيتيكي ضربة أخرى لسلوت الذي يفتقد بالفعل ألكسندر إيساك بسبب كسر في الساق، ومحمد صلاح لانشغاله بالمشاركة في كأس الأمم الأفريقية. وفي حال غياب إيكيتيكي، قد يعتمد سلوت مرة ​أخرى على كودي خاكبو، الذي سجل خمسة أهداف وقدّم ثلاث تمريرات حاسمة في الدوري هذا الموسم، ويمكن أن يقود خط الهجوم في محاولة ليفربول حامل اللقب لعرقلة مسيرة أرسنال المتصدر.

ويحتل ليفربول المركز الرابع بفارق 14 نقطة عن أرسنال، ⁠ورغم الإصابات يتوجّه الفريق إلى شمال ​لندن، منتشياً بسلسلة من تسع مباريات دون هزيمة في جميع المسابقات، رغم أن سلوت ​أبدى أسفه لأن تلك المباريات لم تكن كلها انتصارات.

وقال ‍سلوت: «إنها تسع مباريات دون هزيمة، لكننا بالتأكيد حققنا تعادلين أكثر من اللازم. أين نحن؟ أعتقد أنني قلت مراراً إننا لسنا في المكان الذي نريد أن نكون فيه، لكنني أشعر أن لدينا فريقاً رائعاً. إذا كان الجميع متاحاً وجاهزاً، فأعتقد أننا قادرون على القيام بأشياء مميزة».