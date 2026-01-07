جيهي للبيع



لندن (د ب أ)

قال أوليفر جلاسنر، المدير الفني لفريق كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم، إن ناديه قد يبيع مارك جيهي هذا الشهر إذا تم تلبية طلبات النادي المادية. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن جيهي سينتهي تعاقده هذا الصيف، وظهر فريق مانشستر سيتي كمرشح للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورفض بالاس عرضاً من ليفربول بلغ 35 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي، ولكنه خاطر بخسارة اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً بشكل مجاني في نهاية الموسم الجاري. وازداد اهتمام سيتي بجيهي عقب إصابة المدافعين يوشكو جفارديول وروبين دياز في المباراة التي تعادل فيها الفريق مع تشيلسي الأحد الماضي.

ونقل موقع «ذي أثلتيك» وصحيفة «تايمز» عن جلاسنر قوله:«لست ساذجا. إذا جاء عرض ضخم وأراد جيهي الانتقال، ستتم الصفقة». ومن بين الأندية الأوروبية التي أبدت اهتمامها بضم اللاعب بشكل مجاني بايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد، ويمكن للاعب أن يوقع على عقد مبدئي مع أي نادي بداية من الشهر الجاري.

وأضاف جلاسنر:«إذا كنت تقدر الرياضة، فإن كل من في النادي سيقولون إن على مارك البقاء. وسيقول لك رئيس النادي نفس الأمر. ولكن لا ينظر للأمر من جانب واحد فقط. إذا نظرت للوضع المالي. فهذا مهم للغاية».

وأكمل:«إذا جاء شخص ما، ستكون هناك لحظة، عندما يقول النادي الوضع المالي الحالي أكثر أهمية من الأمر الرياضي». وأكد: «سيكون هناك حد معين يضطر عنده النادي للقول إن الأمر سيتم، طالما قال مارك أنه يريد الرحيل، لأن القرار النهائي يكون دائما بيد اللاعب».