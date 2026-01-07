سولشاير وكاريك في محادثات متقدمة مع مانشستر يونايتد

لندن (د ب أ)

يستعد أولي جونار سولشاير ومايكل كاريك لإجراء محادثات إضافية مع مانشستر يونايتد في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في إطار سعي النادي لتعيين مدرب مؤقت.

ومن المفهوم أن كلاً من الثنائي وكلاهما لاعب سابق في مانشستر يونايتد، أجرى جولة أولى من المناقشات غير الرسمية مع المدير الرياضي جيسون ويلكوكس أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن يعقدا محادثات إضافية، لكنها لن تكون اليوم الأربعاء، نظراً لتركيز الفريق على مباراته في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد بيرنلي.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنه قد يكون هناك أدوار لسوشاير وكاريك في الجهاز الفني الجديد. وسيقود دارين فليتشر، وهو لاعب سابق في مانشستر يونايتد، الفريق أمام بيرنلي.

ويعتقد أن مانشستر يونايتد يدرس خيارات أخرى، تتضمن المهاجم السابق للفريق رود فان نيستلروي. وبعد إقالة روبن أموريم، يوم الاثنين الماضي، أصبح الفريق بلا مدير فني دائم. وعلمت وكالة الأنباء البريطانية بأن اجتماعاً ساخناً بين ويلكوكس وأموريم يوم الجمعة الماضي أدى إلى سلسلة من الأحداث انتهت بإقالة المدرب البرتغالي صباح الاثنين.

وإذا نجح سولشاير، ستكون هذه هي المرة الثانية التي يعود فيها لتدريب الفريق. حيث كان تولى تدريب الفريق كمدرب مؤقت، في البداية، في ديسمبر 2018 عقب رحيل جوزيه مورينيو، قبل أن يحصل على المنصب بشكل دائم في مارس التالي.

وأقيل سولشاير في نوفمبر 2021، وحل محله كاريك بشكل مؤقت.

ويدخل مانشستر يونايتد مواجهة بيرنلي وهو يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق ثماني انتصارات من 20 مباراة حتى الآن.