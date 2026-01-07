الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سولشاير وكاريك في محادثات متقدمة مع مانشستر يونايتد

سولشاير وكاريك في محادثات متقدمة مع مانشستر يونايتد
7 يناير 2026 17:21

لندن (د ب أ)
يستعد أولي جونار سولشاير ومايكل كاريك لإجراء محادثات إضافية مع مانشستر يونايتد في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في إطار سعي النادي لتعيين مدرب مؤقت.
ومن المفهوم أن كلاً من الثنائي وكلاهما لاعب سابق في مانشستر يونايتد، أجرى جولة أولى من المناقشات غير الرسمية مع المدير الرياضي جيسون ويلكوكس أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن يعقدا محادثات إضافية، لكنها لن تكون اليوم الأربعاء، نظراً لتركيز الفريق على مباراته في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد بيرنلي.
وعلمت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنه قد يكون هناك أدوار لسوشاير وكاريك في الجهاز الفني الجديد. وسيقود دارين فليتشر، وهو لاعب سابق في مانشستر يونايتد، الفريق أمام بيرنلي.
ويعتقد أن مانشستر يونايتد يدرس خيارات أخرى، تتضمن المهاجم السابق للفريق رود فان نيستلروي. وبعد إقالة روبن أموريم، يوم الاثنين الماضي، أصبح الفريق بلا مدير فني دائم. وعلمت وكالة الأنباء البريطانية بأن اجتماعاً ساخناً بين ويلكوكس وأموريم يوم الجمعة الماضي أدى إلى سلسلة من الأحداث انتهت بإقالة المدرب البرتغالي صباح الاثنين.
وإذا نجح سولشاير، ستكون هذه هي المرة الثانية التي يعود فيها لتدريب الفريق. حيث كان تولى تدريب الفريق كمدرب مؤقت، في البداية، في ديسمبر 2018 عقب رحيل جوزيه مورينيو، قبل أن يحصل على المنصب بشكل دائم في مارس التالي.
وأقيل سولشاير في نوفمبر 2021، وحل محله كاريك بشكل مؤقت.
ويدخل مانشستر يونايتد مواجهة بيرنلي وهو يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق ثماني انتصارات من 20 مباراة حتى الآن.

أخبار ذات صلة
فليتشر يتنظر مباركة فيرجسون قبل قيادة مانشستر يونايتد
10 إحصائيات تُلخص فترة أموريم «البائسة» في «يونايتد»
مانشستر يونايتد
سولشاير
مايكل كاريك
آخر الأخبار
«الشارقة لريادة الأعمال 2026» يكشف عن قائمة المتحدثين
اقتصاد
«الشارقة لريادة الأعمال 2026» يكشف عن قائمة المتحدثين
اليوم 18:36
جمعية الإمارات للفلك تكشف عن الشهر الأكثر برودة خلال فصل الشتاء
علوم الدار
جمعية الإمارات للفلك تكشف عن الشهر الأكثر برودة خلال فصل الشتاء
اليوم 18:32
«موانئ أبوظبي» تعزز الإدارة العليا لقطاعها اللوجستي
اقتصاد
«موانئ أبوظبي» تعزز الإدارة العليا لقطاعها اللوجستي
اليوم 18:30
قمة المليار متابع تستضيف 150 رئيساً تنفيذياً وخبيراً في التكنولوجيا والإعلام والاقتصاد
علوم الدار
قمة المليار متابع تستضيف 150 رئيساً تنفيذياً وخبيراً في التكنولوجيا والإعلام والاقتصاد
اليوم 18:29
«غرفة عجمان» تُطلق مبادرة «Eco Smart Industry»
اقتصاد
«غرفة عجمان» تُطلق مبادرة «Eco Smart Industry»
اليوم 18:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©