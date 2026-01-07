الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كلباء والوصل «حبايب» في «قمة الأربعة»

كلباء والوصل «حبايب» في «قمة الأربعة»
7 يناير 2026 19:53

 
فيصل النقبي (كلباء)

فرض كلباء التعادل أمام الوصل 2-2 في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم على ملعب كلباء ضمن مباريات الجولة الـ 12 من دوري أدنوك للمحترفين، ورفع «النمور» رصيدهم إلى 16 نقطة، متقدمين للمركز السابع، وأضاف الوصل نقطة لرصيده ليصبح 22 نقطة في المركز الثالث.
شهدت المباراة ندية واضحة، وخاصة في شوطها الثاني الذي شهد تسجيل الأهداف الأربعة.
وانتهى الشوط الأول سلبياً بين الفريقين، حيث لم تكن هناك فرص كثيرة، وانحصر الأداء في وسط الملعب دون أي خطورة كبيرة على المرميين.
وفي بداية الشوط الثاني، نجح الوصل في تسجيل الهدف الأول عن طريق سيرجينيو في الدقيقة الـ 50، وعاد أصحاب الأرض سريعاً للمباراة، عبر هدف التعادل الذي سجله شهريار موغانلو من ضربة جزاء في الدقيقة 64.
وأعاد علي صالح فريقه للتقدم من جديد بالهدف الثاني في الدقيقة 75 من المباراة، ونجح النمور من جديد في إدراك التعادل عن طريق شهريار موغانلو بالدقيقة 81.
 

الوصل
كلباء
اتحاد كلباء
دوري أدنوك للمحترفين
