الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
إنريكي: سان جيرمان يسعى لحصد كأس السوبر الفرنسي

إنريكي: سان جيرمان يسعى لحصد كأس السوبر الفرنسي
7 يناير 2026 21:00


الكويت (د ب أ)
أشاد الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان بالفلسفة الهجومية التي ينتهجها روبرتو دي تشيربي مدرب أولمبيك مرسيليا وذلك قبل مواجهة الفريقين غداً الخميس في الكويت في كأس السوبر الفرنسي.
وأكد إنريكي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن باريس سان جيرمان يسعى لفرض هيمنته على الاستحواذ والضغط بقوة لاستعادة الكرة سريعاً وفيما يتعلق بالجانب النفسي، أكد إنريكي أن مواجهات «الكلاسيكو» تتسم دائماً بالحدة، مما يتطلب من الفريق التحكم في انفعالاته والتركيز على التفاصيل الدقيقة بدلاً من الانجراف وراء فكرة «الثأر» من هزيمة سابقة في الدوري.
ومع عودة الفريق من إجازة عيد الميلاد، يتوقع إنريكي ظهور الوجه «الحقيقي» لباريس سان جيرمان غداً، معرباً عن ثقته التامة في جاهزية لاعبيه وتعطشهم لحصد الألقاب.
ويرى المدرب الإسباني أن إقامة المباراة في الكويت تمثل فرصة مثالية لاستعراض قوة الكرة الفرنسية أمام جمهور عالمي، رغم الغياب المعتاد لمشجعي أحد الطرفين في مثل هذه المناسبات. كما لفت إلى أن الفوز بكأس الأبطال يظل حافزاً هائلاً، مؤكداً رغبة الفريق في تقديم أداء فعال بالكرة وبدونها لإهداء اللقب للنادي والجماهير.

