يامال الأعلى قيمة سوقية في العالم بـ 343 مليون يورو



زيوريخ (د ب أ)



كشف التقرير الأحدث لمرصد كرة القدم «سي أي إي اس» عن قائمة أغلى 100 لاعب في العالم وفقاً لنموذجه الإحصائي المتقدم، حيث واصل الشاب الإسباني لامين يامال تفرده بالصدارة بقيمة سوقية خيالية بلغت 343 مليون يورو.

وتفوق النجم الشاب لبرشلونة الإسباني بفارق شاسع على أقرب ملاحقيه من المهاجمين الأكثر خبرة؛ النرويجي إرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي والذي حل ثانياً بقيمة 255 مليون يورو، والفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الذي جاء في المركز الثالث بقيمة 201 مليون يورو.

وشهدت القائمة تراجع الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد متصدر العام الماضي، إلى المركز الرابع بقيمة 153 مليون يورو، يليه الفرنسي مايكل أوليسي نجم بايرن ميونخ بـ 137 مليون يورو، ثم صفقة ليفربول الجديدة، الألماني فلوريان فيرتز بـ 136 مليون يورو.

وضمت قائمة العشرة الأوائل أسماء لامعة أخرى، مثل ثنائي باريس سان جيرمان ديزيري دويه وجواو نيفيز، بالإضافة إلى التركي أردا جولر لاعب ريال مدريد وزميله في المنتخب الإسباني بيدري جونزاليس. أما من خارج الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، فقد سجل البرازيلي فيتور روكي، لاعب بالميراس، القيمة الأعلى بـ 85 مليون يورو.

وتصدر الإيطالي جيانلويجي دوناروما قائمة الحراس بقيمة 81 مليون يورو، وتصدر باو كوبارسي مدافع برشلونة، قائمة المدافعين الأعلى قيمة سوقية بـ 110 ملايين يورو، بينما جاء نيكو أورايلي لاعب مانشستر سيتي كأغلى ظهير في العالم بـ 90 مليون يورو.