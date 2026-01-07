الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لاعبو نيجيريا يقاطعون التدريبات في كأس أفريقيا لأغرب سبب

7 يناير 2026 21:37

 
الرباط (د ب أ)

امتنع منتخب نيجيريا عن التدريبات في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025 المقامة حاليا في المغرب، احتجاجاً على عدم صرف مستحقات الفوز، حسبما أفاد تقرير إخباري اليوم الأربعاء.
وذكر موقع «أفريكا سوكر» الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن اللاعبين والجهاز الفني رفضوا النزول إلى أرض الملعب لإجراء التدريبات، استعداداً لملاقاة منتخب الجزائر، يوم السبت القادم، في دور الثمانية للمسابقة القارية.
وقدم المنتخب النيجيري انطلاقة مثالية في البطولة، عقب صعد للأدوار الإقصائية عقب فوزه في جميع مبارياته الثلاث بالمجموعة الثالثة على منتخبات تونس وتنزانيا وأوغندا، ليتربع على قمة الترتيب برصيد 9 نقاط محققاً العلامة الكاملة.
وواصل الفريق نتائجه الرائعة في المسابقة، بعدما تأهل لدور الثمانية، إثر فوزه الكاسح 4 - صفر على منتخب موزمبيق، الاثنين، في دور الـ16، محققاً الانتصار الأكبر في النسخة الحالية للبطولة.
ورغم هذا الأداء المميز، امتنع الفريق عن التدريب اليوم الأربعاء، وهدد بمواصلة المقاطعة حتى يتم صرف المستحقات المتأخرة. ومن المقرر أن يسافر المنتخب النيجيري لمدينة مراكش، غداً الخميس، استعدادا لمواجهته المرتقبة مع الجزائر.
وهذا الموقف ليس الأول من نوعه، فقبل خوض الفريق التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم العام الماضي، قاطع اللاعبون والمسؤولون التدريبات احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم أيضاً.
ورغم تسوية هذا النزاع لاحقاً، خسرت نيجيريا المباراة النهائية للملحق العالمي أمام الكونغو الديمقراطية، لتفشل بذلك في التأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي.
كما ظهرت مخاوف بشأن الأجور قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث أشارت التقارير إلى أن المالي إريك شيل، المدير الفني الفريق، لم يتقاض راتبه ومكافآته لثلاثة أشهر. ومع ذلك، لم يتقدم شيل بشكوى رسمية إلى السلطات حتى الآن.

منتخب نيجيريا
منتخب الجزائر
كأس الأمم الأفريقية
المغرب
