الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
66 خيلاً السباق التجريبي الـ15 في ميدان

أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل، مشاركة 66 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، في السباق التجريبي الـ15 مساء اليوم، والمؤلف من 7 أشواط لمسافة 1000 متر، على مضمار ميدان بدبي.
وأوضحت في بيان لها مشاركة 45 من الخيول العربية، في 5 أشواط، من بينها 21 لم يسبق لها المشاركة في السباقات، و24 شاركت فيها.
ونوهت بإقامة شوطين للخيول المهجنة الأصيلة، تنافست خلالهما 21 خيلاً، منها 10 لم تشارك من قبل في السباقات، بالإضافة إلى 11 سبق تواجدها فيها.
وأكد راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في الهيئة، تزايد الاهتمام من الملاك والمدربين والفرسان بالمشاركة في السباقات التجريبية بمختلف المضامير، وحرصهم على نجاحها؛ نظراً لأهميتها في استيفاء جميع الشروط المقررة لاعتماد الخيول، والتحقق من جاهزيتها.

ميدان
مضمار ميدان
سباق الخيول
سباق الخيول العربية
