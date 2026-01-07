انطلاقة مثالية لـ «الأبيض الأولمبي» في كأس آسيا



معتصم عبدالله (أبوظبي)



حصد منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم أول ثلاث نقاط في مشواره بنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026، بعدما افتتح مشاركته بفوز مستحق على نظيره القطري 2-0، مساء اليوم على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وجاءت البداية قوية لـ «الأبيض الأولمبي»، بعدما تصدى الحارس خالد توحيد ببراعة لضربة جزاء نفذها الهاشمي حسين قائد منتخب قطر في الدقيقة الثانية، مانحاً منتخبنا دفعة معنوية مبكرة انعكست على الأداء داخل الملعب.

وترجم «الأبيض الأولمبي» أفضليته بهدف التقدم في الدقيقة 21، حين تابع علي المعمري كرة مرتدة من حارس العنابي علي غليس، بعد تسديدة قوية من جونيور نداي، ليضعها في الشباك معلناً الهدف الأول.

وواصل منتخبنا سيطرته وتنظيمه، ليعزز تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 37 عبر جونيور نداي، الذي أنهى هجمة منظمة بتسديدة ناجحة، مستفيداً من تمريرة متقنة من ريتشارد أوكونور من الجهة اليسرى، لينتهي الشوط الأول بتقدم «الأبيض الأولمبي» بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، حافظ منتخبنا على توازنه الدفاعي وانضباطه التكتيكي، ونجح في إدارة مجريات اللقاء بثقة حتى صافرة النهاية، مؤكداً تفوقه واستحقاقه للنقاط الثلاث في مستهل مشواره القاري.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حقق منتخب اليابان، حامل اللقب، فوزاً عريضاً على نظيره السوري بنتيجة 5-0 على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وسجل أهداف اليابان كل من يوتو أوزيكي (10)، وريونوسوكي ساتو (66 و75)، وسينا إيشيباشي (87)، ويوتاكا ميتشيواكي (90+3).

وتصدر منتخب اليابان ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف، يليه «الأبيض الأولمبي» ثانياً بالرصيد ذاته، فيما جاء منتخبا قطر وسوريا في المركزين الثالث والرابع دون نقاط.

وتتواصل منافسات المجموعة السبت المقبل، حيث يلتقي «الأبيض الأولمبي» منتخب اليابان في مواجهة مرتقبة، بينما تجمع المباراة الثانية سوريا وقطر.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، المقرر إقامته يومي 16 و17 يناير، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 24 يناير.