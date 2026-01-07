الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

شرطة أبوظبي تنظّم بطولة لفرق الرماية بميادين الحفار

شرطة أبوظبي تنظّم بطولة لفرق الرماية بميادين الحفار
8 يناير 2026 01:45

الوثبة (الاتحاد)

نظّمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بشرطة أبوظبي بطولة لفرق الرماية الشرطية، في ميادين الحفار بمنطقة الوثبة، استعداداً للمشاركة ببطولة الشرطة للرماية بوزارة الداخلية.
وأشاد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية خلال زيارته للفرق، بدعم القيادة الشرطية في تسخير كافة الإمكانيات التي من شأنها رفع جاهزية الفرق للمشاركة في بطولة الشرطة للرماية.
وأثنى على مشاركة الفرق في تحقيق نتائج متميزة، من خلال التنافس في مسابقات (إسقاط الصحون رجال/ سيدات - القناصة رجال - رماية تكتيكية بالمسدس ضباط/ رجال/ سيدات/ نخبة - رماية العمليات الشرطية - بندقية رجال/ سيدات - رماية المستجيب الأول رجال/ سيدات).

وزارة الداخلية
شرطة أبوظبي
أبوظبي
الرماية
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
الوثبة
