أرسنال يتأهب لإيقاف «الثامنة» في مواجهة ليفربول

معتز الشامي (أبوظبي)

يستضيف أرسنال، متصدر الترتيب، حامل اللقب ليفربول، مساء اليوم الخميس، في مباراة مثيرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتطلع الأول إلى المجد بينما يراهن الثاني بشدة على كبريائه.

ويبحث أرسنال عن لقب الدوري الأول له منذ موسم 2003/04، بينما يحاول الريدز التعافي من جراح موسم انهار بشكل غير مفهوم بعد نجاحه الساحق في الموسم الماضي، وبعد أن قادت ركلة دومينيك سوبوسلاي الحرة المذهلة ليفربول إلى فوز 1-0 على أرضه أمام أرسنال في أغسطس، ما حافظ على بداية لحامل اللقب، توقع الكثيرون أن يكون لمباراة الدور الثاني تداعيات على اللقب لكلا الفريقين.

لكن بعد الأداء البائس لفريق الريدز، تباعدت النقاط بين الفريقين إلى 14 نقطة قبل مباراة الخميس على ملعب الإمارات، حيث بدا اللقب هدفاً واقعياً للمدفعجية فقط.

وحقق أرسنال الفوز في آخر مباراتين له على أرضه في البريميرليج ضد حامل اللقب، متغلباً على مان سيتي في موسمي 2023-2024 و2024-2025، وكان آخر فوز له على حامل اللقب في 3 مواسم متتالية بين عامي 1961-1962 و1963-1964، حين تغلب على توتنهام وإبسويتش وإيفرتون، وكان أداء أرسنال على أرضه ممتازاً مؤخراً، حيث فاز في آخر 7 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الإمارات.

رغم معاناة "الجانرز" تاريخياً في هذه المباراة، إلا أن شبكة "أوبتا" تتوقع فوز المدفعجية بنسبة 61.7%، بينما تبلغ نسبة فوز ليفربول 18.1% فقط، وانتهت النسبة المتبقية البالغة 20.2% بالتعادل.

وستكون هذه أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين أرسنال وليفربول تقام يوم الخميس، حيث كان آخر لقاء لهما في الدوري الخميس على ملعب أنفيلد في ديسمبر 1947، وانتهت تلك المباراة بفوز أرسنال بنتيجة 3-1، وبذلك سيصبح ليفربول ثاني فريق يواجهه أرسنال في جميع أيام الأسبوع السبعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد ساوثهامبتون، لكن لم يخسر أرسنال أمام أي فريق مباريات أكثر في الدوري مما خسره أمام ليفربول (26 مباراة، وهو نفس عدد مباريات مانشستر يونايتد).

ويمكن لليفربول أن يصل لفوزه الثامن (ذهاباً وإياباً) على أرسنال في عصر البريميرليج، حيث فاز من قبل في 7 مواسم هو أكبر عدد من الانتصارات المزدوجة حققه أي فريق ضد المدفعجية.

واستقبل أرسنال أهدافاً في كل مباراة من مبارياته الـ20 الأخيرة في الدوري ضد ليفربول، منذ التعادل السلبي في أغسطس 2015. ولم يسبق له أن مر بفترة أطول من عدم الحفاظ على نظافة شباكه في تاريخ الدوري إلا ضد مان يونايتد (30 مباراة بين عامي 1953 و1968) وتوتنهام (24 مباراة بين عامي 1955 و1967).