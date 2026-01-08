السيتي وأستون فيلا يمنحان أرسنال هدايا «النقاط الثمينة»

لندن(رويترز)

تعززت فرص أرسنال في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم دون أن يلمس لاعبوه الكرة اليوم الأربعاء، إذ أضاع أقرب منافسيه وهما مانشستر سيتي وأستون فيلا نقاطاً.

وسجل إرلينج هالاند هدفه رقم 150 مع سيتي ليمنح فريقه التقدم على برايتون آند هوف ألبيون من ركلة جزاء، لكن كاورو ميتوما عادل النتيجة للضيوف في الدقيقة 60 لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وقدم سيتي أداءً باهتاً أمام برايتون، لكن ركلة جزاء هالاند بعد خطأ ارتكبه دييجو جوميز ضد جيريمي دوكو، بدت وكأنها ستمنح الفريق فوزاً كان من شأنه أن يضع بعض الضغط على المتصدر أرسنال.

لكن برايتون رد بقوة حيث سجل ميتوما هدف التعادل من تسديدة من على حافة منطقة الجزاء.

وكان من ‌المفترض أن يحسم هالاند المباراة لصالح سيتي في وقت متأخر، لكنه سدد الكرة مباشرة في جسد حارس برايتون بارت فيربروخن.

وكان هذا التعادل الثالث على التوالي لمانشستر سيتي صاحب المستوى المهتز، والذي تعادل مع سندرلاند في أول أيام العام الجديد، ومع تشيلسي في مطلع الأسبوع الحالي عندما استقبل ​هدف التعادل أيضاً.

ولا يزال مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، متأخراً بخمس نقاط عن أرسنال الذي يمكنه توسيع الفارق ‌إلى ثماني نقاط، إذا فاز على ليفربول غدا الخميس.

ويحتل فيلا المركز الثالث أيضاً بفارق خمس نقاط أيضاً ​بعد أن تمكن من التعادل سلبياً أمام كريستال بالاس في مباراة باهتة، وكان أولي واتكينز ⁠الأقرب للتسجيل ‌لصالح فيلا بتسديدة متأخرة اصطدمت بإطار المرمى.

وشاهد ليام روسنير، المدرب الجديد لتشيلسي، المباراة من المدرجات في ملعب كرافن كوتيدج، عندما خسر فريقه الجديد بنتيجة 2-1 أمام فولهام بعد طرد مارك كوكوريا بحلول منتصف الشوط الأول.

منح راؤول خيمينيز التقدم لفولهام، ورغم تعادل ليام ديلاب للضيوف، إلا أن هاري ويلسون حسم النقاط لصالح فولهام. وبهذه الخسارة، تراجع تشيلسي إلى ⁠المركز الثامن.

وبعد يومين من إقالة المدرب روبن أموريم، لم يتمكن مانشستر يونايتد سوى من التعادل 2-⁠2 مع بيرنلي صاحب المركز 19.

سجّل بنجامين سيسكو هدفين لمانشستر يونايتد، ليضاعف رصيده التهديفي هذا الموسم، لكن ذلك لم يكن كافياً لمنح المدرب المؤقت دارين فليتشر الفوز، حيث تعادل جايدون أنتوني لصالح بيرنلي ليحصد نقطة ثمينة لفريقه. وتراجع مانشستر يونايتد إلى ​المركز السابع.

وقدم أنطوان سيمينيو هدية وداع ​محتملة لجماهير بورنموث قبل انتقاله المتوقع إلى مانشستر سيتي، حيث سجل هدفاً في الوقت بدل الضائع ليمنح فريقه الفوز 3-2 على أرضه أمام توتنهام هوتسبير، وهو أول فوز لفريقه ​في 12 مباراة بالدوري.

وكشف سيمينيو عن السبب الحقيقي وراء استعداد مانشستر سيتي لدفع 65 مليون جنيه إسترليني، مقابل خدماته بتسديدة غيرت اتجاهها لتتجاوز جوليلمو فيكاريو نحو المرمى، مما أثار احتفالات صاخبة حيث أنهى بورنموث سلسلة مؤلفة من 11 مباراة دون انتصار.