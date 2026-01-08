الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

السوبر الإسباني.. أتلتيك بلباو «الضحية 9» في قائمة برشلونة

8 يناير 2026 09:12

جدة (أ ف ب)
تأهل برشلونة حامل اللقب إلى نهائي مسابقة الكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم بسهولة، عقب فوزه على أتلتيك بلباو بخماسية ليلة أمس في جدة.
وسيواجه حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة (15)، الفائز بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اللذين يتواجهان الخميس، في النهائي الأحد.
واستهل المدرب الألماني هانسي فليك اللقاء بإبقاء نجمه اليافع لامين جمال على مقاعد البدلاء، قبل أن يزجّ به في الدقيقة 72، لكنّ شيئاً لم يقف في وجه العملاق الكتالوني لتحقيق فوز عريض على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.
وتناوب على تسجيل خماسية الـ "بلاوجرانا" كل من فيران توريس (22)، فيرمين لوبيز (30)، السوري الأصل روني بردقجي (34) والبرازيلي رافينيا (38 و52).
وقال رافينيا في تصريحات لقناة "موفيستار": نحن من نجعل المباريات سهلة أو صعبة. عندما نلعب بشكل جيد، ونقوم بالأشياء الصحيحة، وندافع جيداً ونهاجم جيداً، تصبح المباراة أسهل".
وأضاف: "أسعى دائماً إلى تقديم أفضل مستوى لدي، ولن أقول يوماً إنني في أفضل حالاتي. سأواصل السعي والمحاولة لتقديم موسم، إن لم يكن مثالياً، فليكن قريبا من الكمال، مع البحث دائماً عما هو الأفضل للفريق".
وهذا الفوز هو التاسع توالياً لبطل إسبانيا في مختلف المسابقات، لينضم بلباو المأزوم هذا الموسم إلى قائمة ضحايا العملاق الكتالوني.

