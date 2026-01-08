الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«السباعية» تعيد «الفرسان» إلى أجواء المنافسة

«السباعية» تعيد «الفرسان» إلى أجواء المنافسة
8 يناير 2026 13:15

مراد المصري (أبوظبي)
عاد شباب الأهلي بقوة في مشوار المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه الكبير على البطائح 4-0، في إطار الجولة 12، وهو الذي تفوق قبل أيام قليلة على الجزيرة بثلاثية نظيفة، مما يعني أن «الفرسان» سجل 7 أهداف في آخر مباراتين، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها الفريق في 8 مباريات قبل ذلك.
وجاء تعاقد الفريق مع جواو مارسيلو، ليشكّل دفعة إيجابية لماتياس ليما، الذي سجل ثنائية في اللقاء، شكلا باكورة أهدافه في الدوري هذا الموسم، حيث أصبح يدرك أن المنافسة للحصول على مكان في الهجوم في التشكيلة الأساسية ستكون أقوى في ظل ارتفاع المنافسة بين الأسماء الحالية.
وتألق ليما بالمجمل، بعدما سجل هدفيه من أصل 3 تسديدات فقط على المرمى، مما يعكس ارتفاع تركيزه في دقة التصويب، وهو ما كان يعاني منه خط هجوم الفريق بالمجمل، مقارنة بقوة «الفرسان» الدفاعية بعد الحفاظ على الشباك في تسع مباريات، واستقبال هدف واحد فقط في عشر مباريات.
يذكر أن شباب الأهلي أصبح أكثر فريق يسجل أهدافاً في شباك البطائح في دوري أدنوك للمحترفين، بإجمالي 22 هدفاً في المباريات التي جمعت بينهما.
واعتبر باولو سوزا في حديثه عقب اللقاء، أن العديد من المنافسين تطوروا عبر استقطاب لاعبين بمستوى مرتفع مما يزيد صعوبة الدوري، وقال: «من هذا المنطلق ندرك جيداً أهمية وجود الفاعلية الهجومية التي وجدناها في آخر مباراتين، وفي حال استمر تواجدها سنكسب جميع المباريات، حيث إن اتفاقه مع النادي على تحقيق الانتصارات وحصد الألقاب».
ووصف المدرب أن فريقه تخطى بعض الصعاب في الفترة الماضية، ويركّز حالياً على أن يكون أفضل من أي خصم يقابله من أجل الاستمرار في سلسلة النتائج الإيجابية.

