63.6 % انتصارات وهزيمة واحدة.. كيف يتفاءل الريال بغياب مبابي؟!

معتز الشامي (أبوظبي)

يخوض ريال مدريد معركة شرسة على لقب كأس السوبر الإسباني، أول ألقابه في عام 2026، في نصف النهائي ضد أتلتيكو مدريد، مساء الخميس، وذلك في غياب هدافه الأول كيليان مبابي، بسبب إصابة في الركبة أبعدته عن الملاعب، لكن أرقام ريال مدريد في غياب مبابي تبعث على الثقة، حيث غاب مبابي سابقاً عن ديربي مدريد الذي انتهى بالتعادل، وخلال غيابه 11 مباراة من أصل 94، لم يتلقَ الفريق سوى هزيمة واحدة، وحقق نسبة فوز بلغت 63.6%.

ورغم قيادة مبابي، الذي سجل 29 هدفاً في 24 مباراة، فإن سجل ريال مدريد من دونه إيجابي قبل انطلاق كأس السوبر الإسباني، ومن أصل 11 مباراة خاضها الفريق خلال 16 شهراً منذ انضمامه، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 3، وخسر مرة واحدة فقط هذا الموسم أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو.

وسيكون أتلتيكو مدريد أول خصم يغيب أمامه مبابي مباراتين كلاعب في ريال مدريد، حيث كان قد غاب بالفعل عن أول ديربي كان بإمكانه خوضه بقميص الفريق، في سبتمبر 2024 على ملعب واندا ميتروبوليتانو، والذي انتهى بالتعادل 1-1 في الدوري الإسباني تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، بقيادة رودريجو وفينيسيوس جونيور في خط الهجوم.

ولم يخُض الفريق مباراة أخرى من دون الفرنسي إلا في ديسمبر، عندما كان ريال مدريد يركز على نهائي كأس الإنتركونتيننتال، وتم إراحة مبابي بسبب آلام بدنية، وكان فينيسيوس على مقاعد البدلاء، حيث واجه الفريق مباراة أخرى من دون اللاعب الفرنسي، في الدوري الإسباني، حيث تعادل الفريق 3-3 ضد رايو فاليكانو، مع براهيم دياز ورودريجو في الهجوم.

الحل الهجومي الذي كان تشابي ألونسو يثق به باستمرار عندما كان مبابي غير متاح، وهو نتاج الأكاديمية جونزالو جارسيا - ظهر في كأس الملك، مسجلاً هدف الفوز في الدقيقة 93 ضد ليجانيس لتجنب الوقت الإضافي.

ومنذ ذلك الحين، حقق ريال مدريد من دون مبابي انتصارات على ريال سوسيداد في كأس الملك، وعلى أتلتيك بلباو وخيتافي في الدوري الإسباني، ولاحقاً في كأس العالم للأندية، حيث أدى التهاب المعدة والأمعاء إلى استبعاد النجم الفرنسي وتم الاعتماد على جونزالو جارسيا كمهاجم أساسي.

غاب مبابي عن 3 مباريات في البطولة قبل أن يعود بكامل لياقته في مباراة الإقصاء أمام باريس سان جيرمان. وقبل ذلك، تعادل ريال مدريد مع الهلال وفاز على باتشوكا وسالزبورج، وفي غياب هدافهم الأول، سجل ريال مدريد 23 هدفاً «بمعدل 2.09 هدف في المباراة الواحدة»، واستقبلت شباكه 11 هدفا، بمعدل هدف واحد فقط في المباراة الواحدة. وكانت هزيمتهم الوحيدة أمام مانشستر سيتي.

وستكون هذه أول مشاركة لجونزالو جارسيا في كأس السوبر الإسباني، حيث يصل وهو في أوج عطائه بعد أن تصدّر قائمة هدافي كأس العالم للأندية 2025. وقد حجز مكانه في التشكيلة الأساسية بتسجيله ثلاثية في ملعب سانتياغو برنابيو ضد ريال بيتيس (5-1)، وهو أكبر فوز لريال مدريد في غياب مبابي.

وكان لمبابي تأثير واضح ضد أتلتيكو مدريد عندما كان متاحاً، ففي مباريات الديربي الأربع التي خاضها، سجّل هدفين في مباراتين بالدوري الإسباني، لكن دون تحقيق أي فوز، بما في ذلك الهزيمة المؤلمة 5-2 تحت قيادة تشابي ألونسو.

وأدى التواء الركبة الذي تعرّض له مبابي في 30 ديسمبر خلال حصة تدريبية مفتوحة إلى إبعاده عن الملاعب في لحظة حاسمة، قد تحدد مصير الموسم إما برفع أول لقب في عام 2026 أو التعرض لانتكاسة أخرى في مباراة مهمة.

** مباريات ريال مدريد من دون مبابي:

- أتلتيكو مدريد 1–1 ريال مدريد (الدوري الإسباني)

- رايو فاليكانو 3–3 ريال مدريد (الدوري الإسباني)

- ليجانيس 2–3 ريال مدريد (كأس الملك)

- ريال سوسيداد 0-1 ريال مدريد (كأس الملك)

- ريال مدريد 1-0 أتلتيك بلباو (الدوري الإسباني)

- خيتافي 0–1 ريال مدريد (الدوري الإسباني)

- ريال مدريد 1–1 الهلال (كأس العالم للأندية)

- ريال مدريد 3–1 باتشوكا (كأس العالم للأندية)

- سالزبورج 0-3 ريال مدريد (كأس العالم للأندية)

- ريال مدريد 1–2 مانشستر سيتي (دوري أبطال أوروبا)

- ريال مدريد 5-1 بيتيس (الدوري الإسباني)