الرياضة

«واريورز» يوقف انتصارات «بكس» في «السلة الأميركي»

«واريورز» يوقف انتصارات «بكس» في «السلة الأميركي»
8 يناير 2026 10:33

واشنطن(د ب أ)
سجل ستيفن كاري 31 نقطة، كان أبرزها رمية ثلاثية قبل 26 ثانية من نهاية اللقاء، ونفذ سبع متابعات ومرر سبع تمريرات حاسمة، ليقود فريق جولدن ستيت واريورز للفوز على ميلواكي بكس 120 / 113 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وأضاف دي أنتوني ميلتون 22 نقطة، بعدما شارك كبديل، وأنهى جيمي بوتلر المباراة مسجلاً 21 نقطة وخمس متابعات.
وسجل أل هارفورد ثماني نقاط و10 متابعات ومرر ست تمريرات حاسمة.
وسجل جيانيس أنتيتوكونمبو 34 نقطة و10 متابعات وخمس تمريرات حاسمة، وأضاف كيفن بورتر جونيور 15 نقطة وأربع متابعات ومرر تسع تمريرات حاسمة، لفريق بكس.
وكان ميلواكي فاز بمباراتين متتاليتين وأربع من أصل خمسة، وحصل على يومين للراحة عقب الفوز على ساكرامنتو كينجز 115 / 98 يوم الأحد الماضي.
وفي بقية المباريات، فاز ديترويت بيستونز على شيكاغو بولز 108 / 93، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على واشنطن ويزاردز 131 / 110، وتورنتو رابتورز على شارلوت هورنيتس 97 / 96.
كما فاز دنفر ناجتس على بوسطن سلتيكس 114 / 110، ونيويورك نيكس على لوس أنجلوس كليبرز 123 / 111، وأتالانتا هوكس على نيو أورليانز بيليكانز 117 / 100.
وتغلب أورلاندو ماجيك على بروكلين نتس 104 / 103، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على يوتا جاز 129 / 125، بعد الوقت الإضافي، وفينيكس صنز على ممفيس جريزليس 117 / 98.
كما تغلب سان أنطونيو سبيرز على لوس أنجلوس ليكرز 107 / 91، وبورتلاند ترايل بليزرز على هيوستن روكتس 103 / 102.

 

