تياجو.. ظاهرة برازيلية على الأراضي الإنجليزية

علي معالي (أبوظبي)

كتب المهاجم إيجور تياجو فصلاً جديداً في تاريخ لاعبي البرازيل بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما قاد فريقه برينتفورد للفوز 3-0 على سندرلاند، في الجولة الـ21 من «البريميرليج»، حيث سجل البرازيلي هدفين من الثلاثية، ليصل بذلك إجمالي أهدافه التي سجلها في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم إلى 16 هدفاً، وهو الإنجاز الذي يساعد تياجو (24 عاماً)، على تجاوز سلسلة من الأسماء الكبيرة في كرة القدم البرازيلية، التي لعبت في إنجلترا أمثال روبرتو فيرمينو، جابرييل مارتينيلي وماثيوس كونها، والذين سجلوا جميعهم 15 هدفاً كحد أقصى في موسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقاً للإحصائيات، لم يسجل أي لاعب برازيلي هذا العدد من الأهداف في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل تياجو، رغم أن البطولة شهدت تواجد العديد من نجوم الهجوم القادمين من أرض السامبا مثل جابرييل خيسوس، ريتشارليسون أو فيليب كوتينيو، لكن لم يصل أي منهم إلى الإنجاز الذي سجله إيجور تياجو مهاجم برينتفورد.

ويقدم تياجو موسماً مميزاً كأفضل مهاجم في برينتفورد، وهو اللاعب الذي ساهم وبشكل كبير في احتلال فريقه حالياً المركز الخامس برصيد 33 نقطة بعدما تم استقطابه من نادي بروج مقابل 30 مليون جنيه إسترليني في صيف 2024، لكنه اضطر إلى غياب الموسم الأول الكامل بسبب الإصابة.

وهنأ النادي الإنجليزي على حسابه الخاص عبر منصة (إكس) من خلال تغريدة قالت «يدون اسمه في تاريخ السجلات» مع صوره للاعب من المباراة الأخيرة في لفتة من النادي بأن اللاعب يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بالهدف رقم 16 له.