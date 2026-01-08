«أبيض الشباب» يخسر الودية الأولى أمام العراق

دبي (الاتحاد)

خسر منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 عاماً تجربته الودية الأولى أمام شقيقه المنتخب العراقي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جرت أمس على استاد طحنون بن محمد في مدينة العين.

وحرص الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني سليم عبدالرحمن، على منح الفرصة لأغلب العناصر الموجودة في القائمة المشاركة في معسكر العين، للوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية والعمل على زيادة التجانس فيما بينهم، خاصة في ظل وجود عناصر تنضم للمرة الأولى لمنتخب الشباب بعد تألقهم مع منتخب الناشئين خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان مجدداً في الودية الثانية يوم السبت المقبل على ذات الاستاد عند الساعة الرابعة عصراً.