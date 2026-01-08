ريال مدريد وأتلتيكو.. رحلة من المواجهات السوبر!

معتز الشامي (أبوظبي)

يبدأ مشوار ريال مدريد نحو المجد في كأس السوبر الإسباني بمواجهة غريمه اللدود أتلتيكو مدريد، في نصف النهائي، مساء الخميس، في جدة، و في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان ريال مدريد يحلم بالفوز بكأس السوبر الإسباني في الموسم الأخير لكارلو أنشيلوتي على رأس الجهاز الفني. ثم مني بهزيمة قاسية بنتيجة 5-2 في المباراة النهائية أمام برشلونة، وهي نفس نتيجة ديربي مدريد الأول هذا الموسم تحت قيادة تشابي ألونسو.

و كان الأداء المخيب للآمال الذي قدمه ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في سبتمبر الماضي، أول مؤشر على ظهور بوادر تصدع في ملعب سانتياجو برنابيو.

وبعد 4 أشهر، باتت وظيفة ألونسو مهددة، حيث يتأخر النادي عن برشلونة بـ4 نقاط في سباق لقب الدوري الإسباني .

لكن كم مرة تقابل الفريقان في كأس السوبر الإسباني؟ التقى ريال مدريد وأتلتيكو مدريد 4 مرات في كأس السوبر الإسباني، حيث فاز ريال مدريد في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر أخرى.

وفي نهائي كأس السوبر 2014 (ذهاب وإياب) فاز أتلتيكو مدريد 1-0 على ملعبه وانتهت مباراة العودة بالتعادل 1-1، وخلال نهائي كأس السوبر 2019 حقق ريال مدريد الفوز 4-1، وفي نصف نهائي كأس السوبر 2023 فاز ريال مدريد 5-3.

و تعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد أشهر ديربي في العاصمة الإسبانية. وبينما هيمن ريال مدريد على هذه المنافسة لسنوات طويلة، أصبحت في المواسم الأخيرة أكثر توازناً، حيث شهدت مباريات حماسية، وشهرة عالمية واسعة.

وعلى مر التاريخ، التقى الفريقان في 241 مباراة، حيث يميل السجل العام لصالح ريال مدريد بـ 123 فوزاً، مقابل 60 فوزاً لأتلتيكو، و58 تعادلاً. مع ذلك، يظهر التاريخ الحديث تقارباً متزايداً في مستوى الفريقين، ما يجعل الديربي مفتوحاً دائماً.

ويعد ديربي مدريد بين هذين الفريقين مرادف للأهداف، فعلى مر السنين، شاهدنا مئات اللاعبين يهزون الشباك، وبعضهم فعل ذلك أكثر من مرة. كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لهذه المباراة، ولعب النجم البرتغالي مع ريال مدريد لـ9 مواسم (2009-2018)، وخاض 31 مباراة ضد أتلتيكو مدريد، مسجلاً 22 هدفاً في جميع المسابقات.

وبالنسبة لأتلتيكو مدريد، يعتبر باكو كامبوس الهداف التاريخي لمباريات الديربي، وقد أمضى اللاعب الإسباني السابق 9 مواسم مرتدياً قميص الفريق الأحمر والأبيض (1939-1948)، لعب خلالها 18 مباراة ضد ريال مدريد، مسجلاً 12 هدفاً.

**هدافو ديربي الريال وأتلتيكو بجميع المسابقات

1- كريستيانو رونالدو (ريال مدريد): 22

2- ألفريدو دي ستيفانو (ريال مدريد): 17

3- كارلوس سانتيانا (ريال مدريد): 15

4- فيرينك بوشكاش (ريال مدريد): 13

5- باكو كامبوس (أتلتيكو مدريد): 12

6- إيميليو بوتراجينيو (ريال مدريد): 12