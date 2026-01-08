3 معارك رئيسية أبرزها «الخيارات المتاحة» تحسم قمة أرسنال وليفربول

معتز الشامي (أبوظبي)

تُعد مباراة أرسنال ضد ليفربول دائماً واحدة من أبرز أحداث الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقدم عادة الكثير من الإثارة واللحظات الأيقونية، التي لا تُنسى، ويتصدر أرسنال جدول ترتيب البريميرليج، وهو المرشح الأبرز للفوز بلقبه الأول منذ موسم 2003/04، في المقابل كانت القصة مختلفة بالنسبة لفريق أرني سلوت، الذي تعثر في حملة الدفاع عن لقبه، حيث كافح لاستيعاب عدد كبير من التعاقدات الجديدة ذات المبالغ الكبيرة.

ويتأخر فريق ميرسيسايد بفارق كبير يبلغ 14 نقطة عن المتصدر، حيث ينصبّ تركيزه بالكامل على ضمان التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى على الأقل هذا الموسم. ومع ذلك، لا يزال أحد فريقين فقط تمكّنا من هزيمة أرسنال هذا الموسم، وقبل المواجهة المرتقبة في شمال لندن، نلقي نظرة على العوامل الرئيسية التي قد تحسم المباراة.

وشهد الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز عودة الكرات الثابتة بقوة، حيث ظهرت في السنوات الأخيرة مدى فعالية الركنيات، مع استعانة الأندية بمدربين متخصصين في الكرات الثابتة كإضافة سلاح جديد إلى ترسانتها. والآن، يبدو أن الكرة الإنجليزية تجني ثمار هذا الجهد، مع تركيز متجدّد على الركنيات ورميات التماس الطويلة، ويوم الخميس، نشهد مباراة مثيرة تجمع بين أرسنال، صاحب أكبر عدد من الأهداف من الكرات الثابتة، وليفربول، صاحب أكبر عدد من الأهداف المستقبلة.

واستقبل الريدز أكبر عدد من الأهداف من الكرات الثابتة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم (13 هدفاً، بالتساوي مع بورنموث)، حيث استقبل حامل اللقب 46.4% من أهدافه بهذه الطريقة، وفي غضون ذلك، يتصدر أرسنال الدوري من حيث عدد الأهداف (12 هدفاً، بالتساوي مع ليدز يونايتد) والأهداف المتوقعة (9.9 xG) من الكرات الثابتة. كما عانى ليفربول من ضعف في استغلال الكرات الثابتة الهجومية، حيث يحتل المركز الثامن عشر في الدوري من حيث الأهداف المتوقعة من الكرات الثابتة (4.7).

وشكّل توازن خط وسط ليفربول إحدى أكبر المعضلات التي واجهها أرني سلوت هذا الموسم، لا سيما مع انضمام فلوريان فيرتز، وتحديد أفضل مركز له بين اللاعبين، وفي الموسم الماضي، اعتمد خط وسط الفريق على الثلاثي أليكسيس ماك أليستر، وريان جرافينبيرش، ودومينيك سوبوسلاي، لكن عدة عوامل حالت دون تكرار هذا النجاح في موسم 2025-2026.

ومع محاولة سلوت إيجاد حلول بديلة، وحاجة الفريق لفيرتز وسوبوسلاي في مراكز أخرى، وتراجع مستوى خط الوسط بشكل عام، كان هذا أحد الأسباب الرئيسية وراء خيبة أملهم في الدفاع عن اللقب.

أما أرسنال، فيبدو أنه وجد التوليفة المثالية بفضل انضمام مارتن زوبيميندي. فقد منح اللاعب الإسباني في قلب خط الوسط، رباعي الدفاع الثقة واللعب بهدوء وكفاءة، كما منح ديكلان رايس حرية التألق كلاعب وسط شامل، لدرجة أنه يعتبر من أوائل المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العام، وبإضافة مارتن أوديجارد الذي استعاد مستواه المعهود، ليستعيد تدريجياً أفضل مستوياته، ويصبح خط الوسط في الفريق متفوقاً على خط وسط ليفربول.

وفيما يتعلق بمعركة الهجوم، فيدخل «الريدز» فترة الأعياد وهم يفتقدون محمد صلاح، لكنهم تلقوا ضربتين موجعتين في خط الهجوم، ما أدى إلى نقص حاد في منطقة حيوية من الملعب. لم يكن هذا أفضل استعداد لمواجهة أفضل دفاع في الدوري، واستمرت بداية ألكسندر إيزاك المتعثرة في أنفيلد في ديسمبر بتعرضه لإصابة في الكاحل يبدو أنها ستبعده عن الملاعب حتى فبراير، والآن يعاني هوجو إيكيتيكي من أجل العودة بعد استبعاده بسبب إصابة عضلية في مباراة التعادل مع فولهام، وهذا يعني أن كودي جاكبو سيقود خط الهجوم مرة أخرى، وهو دور يمكنه القيام به على أكمل وجه، لكنه ربما ليس الاستخدام الأمثل لمهاراته.

وفي المقابل، يمتلك أصحاب الأرض وفرة من الخيارات الهجومية بعد عودة جابرييل جيسوس، ما يعني أن البرازيلي قد يحصل على فرصة المشاركة أساسياً، أو قد يبقي أرتيتا على فيكتور جيوكيريس، وحتى لو كان يوم أي منهما سيئاً، فلا يزال هناك ساكا، ومارتينيلي، ومادويكي، وإيزي أو تروسارد للتبديل معهم، الأمر الذي سيزيد من مخاوف ليفربول.