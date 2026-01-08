الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

صفقة تبادلية تنقل يونج من «هوكس» إلى «ويزاردز»

صفقة تبادلية تنقل يونج من «هوكس» إلى «ويزاردز»
8 يناير 2026 11:59

لوس أنجلوس(أ ف ب)
سيغادر تراي يونج الذي يعتبر من أبرز نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه)، فريقه أتلانتا هوكس للانتقال إلى واشنطن ويزاردز في صفقة تبادل تشمل تخلي الأخير عن سي دجيه ماكولوم وكوري كيسبرت، وفق ما أفادت شبكة "إي أس بي أن" الأربعاء.
وسينضم ابن الـ27 عاماً الذي خاض مباراة كل النجوم (أول ستار) أربع مرات حتى الآن، إلى ويزاردز في منتصف موسمه الثامن بألوان هوكس.
وأفادت "إي أس بي أن" بأن يونج عازم على الانضمام إلى ويزاردز كي يجتمع مجدداً بالمدير التنفيذي ترافيس شلينك، الذي أتى به إلى الدوري عام 2018 عندما ضمه إلى هوكس مباشرة بعد اختياره من قبل دالاس مافريكس في "درافت" ذلك العام.
ويرى ويزاردز في يونج الركيزة التي تمكنه من البناء للمستقبل في ظل وضعه الحالي الصعب، حيث يحتل المركز قبل الأخير في ترتيب المنطقة الشرقية بعد تلقيه 26 هزيمة في 36 مباراة.
وعانى يونج الذي يبلغ معدله الوسطي 25 نقطة خلال 493 مباراة في الموسم المنتظم، من الإصابات هذا الموسم واكتفى بخوض 10 مباريات فقط، آخرها يعود إلى 27 ديسمبر.

