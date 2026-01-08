10 مباريات في 31 يوماً.. روسينيور في «مأزق تشيلسي»

لندن (رويترز)

يدرك ليام روسينيور أنه لا يملك وقتاً ليضيعه مع بدء مهمته في تحويل تشيلسي إلى منافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأبلغ المدرب الإنجليزي لاعبيه بأنه يريد البدء في هذا الاتجاه على الفور.

وانضم روسينيور، الذي خلف الإيطالي إنزو ماريسكا، إلى تشيلسي يوم الثلاثاء الماضي قادماً من ستراسبورج، وسيتولى المسؤولية في ​أول مباراة له بعد غدٍ السبت، ⁠عندما يواجه ‌النادي اللندني تشارلتون أثليتيك في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان روسينيور حاضراً في المدرجات أمس الأربعاء خلال خسارة تشيلسي أمام فولهام بنتيجة 2-1، وهي الهزيمة التي ⁠تركت الفريق في المركز الثامن بفوز واحد فقط في آخر ⁠تسع مباريات بالدوري.

وقال روسينيور لشبكة سكاي سبورتس قبل مباراة الأمس: «أن تأتي هذه الفرصة في هذه المرحلة ​من مسيرتي أمر رائع، لكن تركيزي الأكبر ليس أن أكون مدرباً لتشيلسي، بل إن أكون مدرباً فائزاً لتشيلسي. هذه هي الرسالة التي وجهتها للاعبين عندما التقيت بهم للمرة الأولى. نحن بحاجة إلى ​تحقيق الفوز فيما تبقى من ‍الموسم».

ويواجه تشيلسي سلسلة مزدحمة من المباريات في يناير وأوائل فبراير، حيث يخوض عشر مباريات خلال 31 يوماً.

وعن صعوبة فرض أسلوبه وسط هذا الزخم، قال روسينيور: «لا، ⁠أعتقد أن إنزو، المدرب السابق، ​قام بعمل جيد جداً مع الفريق من الناحية التكتيكية. طريقة لعبي لا تختلف ​كثيراً عن أسلوبه. هناك بعض الخصائص التي أريد إضافتها لوضع بصمتي الخاصة. يتحدث الناس عن التكتيك والفلسفات التدريبية، لكنني أريد أن أرى طاقة جيدة في الفريق، وأن يكون فريقاً يصعب التغلب عليه. أريد أن أرى لاعبين يركضون من أجل بعضهم البعض ويقاتلون. هذه هي الأشياء التي يمكنني العمل عليها كثيراً مع اللاعبين».