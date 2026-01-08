الشاب ديوماندي يهزم صلاح وماني في سباق المراوغين

علي معالي (أبوظبي)

مع دخول كأس الأمم الأفريقية 2025 محطاتها المهمة والمثيرة، وقبل انطلاق مباريات ربع النهائي للبطولة المقامة حالياً في المغرب، غاب نجوم القارة الكبار عن صدارة قائمة أفضل المراوغين حتى الآن، حيث كانت الصدارة بحسب الإحصائيات من نصيب الإيفواري الشاب يان ديوماندي البالغ من العمر 19 عاماً فقط، والذي حقق 16 مراوغة أشعل بها الملاعب المغربية بمهاراته ومراوغاته المميزة، ليؤكد أنه أخطر لاعب في المواجهات الفردية، وهو محترف في صفوف نادي لايبزيج الألماني.

وسجل المهاجم الشاب هدفاً لمنتخب بلاده أمام بوركينا فاسو تأهل به لدور ربع النهائي لمواجهة منتخب مصر في موقعة مرتقبة، وهو الهدف الذي رفع رصيده إلى 3 أهداف في 8 مباريات بقميص منتخب بلاده بشكل عام.

وجاء الثلاثي الخطير محمد صلاح وعمر مرموش من مصر ومعهما السنغالي ساديو ماني في مركز واحد وهو المركز السابع في المراوغات بواقع 8 مراوغات، ويسبقهم مجموعة من اللاعبين بعضهم خرج من مشوار البطولة وهم حنبعل المجبري (تونس) الذي حلّ وصيفاً في المراوغات بواقع 10، يليه برونو لانجا (موزمبيق) بنفس الرصيد، وكلاهما ودّع البطولة، وثالثاً صامويل تشوكويزي (نيجيريا)بـ9، وبنفس الرصيد مامادو سانجاري (مالي)، ومويس سيمون (نيجيريا)، ثم الثلاثي صلاح ومني ومرموش بـ8 مراوغات، وبعدهم بـ7 مراوغات كل من أرسين كواسي (بوركينا فاسو)، إبراهيم دياز (المغرب)، جونيور أوليتان (بنين)، علي عبدي (تونس)، دانجو واتارا (بوركينا فاسو)، ثم بـ6 مراوغات كل من جيسلان كونان (كوت ديفوار)، أكور آدامز (نيجيريا)، جيلسون دالا (أنجولا)، إلياس عشوري (تونس).