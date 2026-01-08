الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبوظبي لصيد الأسماك» للسيدات تنطلق السبت

«أبوظبي لصيد الأسماك» للسيدات تنطلق السبت
8 يناير 2026 12:31

أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق بعد غدٍ «السبت» منافسات بطولة أبوظبي لصيد الأسماك للسيدات، التي تُقام ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي البحري 2026، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبالتعاون مع هيئة البيئة - أبوظبي.
وتقام البطولة في كاسر الأمواج بالعاصمة أبوظبي، وتشكّل الجولة الأولى من البطولة، وسط مشاركة واسعة من المتسابقات، في حدث يعكس الاهتمام المتزايد بتوسيع قاعدة المشاركة النسائية في الرياضات البحرية، وتعزيز حضور المرأة في هذا النوع من المنافسات.
وأكدت اللجنة المنظمة أن البطولة مفتوحة للجمهور، وتهدف إلى ترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية، ونشر ثقافة الصيد المسؤول، إلى جانب إبراز البعد المجتمعي والرياضي للفعاليات البحرية التي تحتضنها أبوظبي.
وتأتي بطولة أبوظبي لصيد السمك للسيدات ضمن أجندة مهرجان أبوظبي البحري 2026، الذي يضم سلسلة من البطولات والأنشطة البحرية المتنوعة، في إطار رؤية شاملة تسعى إلى تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للرياضات البحرية والسياحة الرياضية.

أخبار ذات صلة
5 بطولات كبرى على روزنامة مهرجان أبوظبي البحري
16 ميدالية تزيّن مسيرة أبطال أبوظبي في «آسيا للإبحار الشراعي»
صيد الأسماك
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
