«دبي إنفيتيشنال» جاهزة لاستقبال نخبة نجوم الجولف

دبي (الاتحاد)

مع تبقي أسبوع واحد فقط على ضربة البداية في بطولة دبي إنفيتيشنال، يستعد حامل اللقب تومي فليتوود والنجم روري ماكلروي، صاحب خمسة ألقاب كبرى، للعودة إلى منتجع خور دبي بين 15 و18 يناير وسط ميدان حافل، يضم أبطال بطولات كبرى ونجوم كأس رايدر ومتوجين بألقاب جولة دي بي ورلد.

وسيظهر اسما داني ويلِت وباتريك ريد، بطلا «الماسترز» السابقان، للمرة الأولى في البطولة، مع انطلاق الحدث الافتتاحي للسلسلة الدولية ضمن «السباق إلى دبي».

وكان ريد قد ذاق طعم اللقب الكبير الأول عندما فاز ببطولة الماسترز عام 2018 على ملعب أوجوستا الوطني، بينما سبق لويلت أن ارتدى السترة الخضراء عام 2016، ليضيفا لمنافسات دبي حضور أبطال البطولات الكبرى.

ويزيد من قوة قائمة المشاركين الإيرلندي بادريج هارينجتون، صاحب الألقاب الـ3 الكبرى، بعدما توّج ببطولة أوبن في عامي 2007 و2008 على التوالي، قبل أن يختتم ذلك العام بتتويجه بلقب بطولة بي جي إيه تشامبيونشيب 2008.

كما يخوض الإنجليزي بول وورينج، المقيم في دبي، مشاركته الثانية فقط منذ شهر يوليو بعد عودته من الإصابة، وهو يدخل البطولة وفي رصيده لقب بطولة أبوظبي للجولف 2024، ورغبة واضحة في تقديم أداء قوي على أرض يعتبرها بيته.

وتكتمل ملامح الميدان العالمي بتأكيد مشاركة الدنماركي نيكولاي هويجارد، بطل بطولة ختام جولة دي بي ورلد لعام 2023، إلى جانب مجموعة من أبطال جولة دي بي ورلد، من بينهم ماتيو ماناسيرو، وتوم ماكيببن، وديفيد بويج، والدنماركي المقيم في دبي توربيورن أولِسن، ومات والاس، ويوجينيو تشاكارا، ونيكلاس نورجارد، وأدريان أوتايجوي الذي يمثّل الإمارات على مستوى الجولات العالمية.

لينضمّ هذا العدد من الأسماء البارزة إلى كوكبة النجوم الذين سبق الإعلان عن مشاركتهم، وفي مقدمتهم بطلا أوبن السابقان شين لوري وفرانشيسكو موليناري، إلى جانب رايان فوكس وراسموس نيرجارد-بيترسن.

وتُعد بطولة دبي إنفيتيشنال محطة الافتتاح في السلسلة الدولية ضمن «السباق إلى دبي»، حيث تُقام منافساتها جنباً إلى جنب مع فعالية للفرق بنظام «برو آم» على مدى 3 أيام، على أن يخصَّص يوم الأحد لمباريات المحترفين فقط. ويجمع الحدث، الذي يُنظَّم كل عامين، بين 60 لاعباً من محترفي جولة دي بي ورلد و60 لاعباً من الهواة.