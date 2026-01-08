الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
نورمحمدوف يقود المقاتلين.. «الطريق إلى دبي» تعود بـ8 نزالات

8 يناير 2026 12:54

دبي (الاتحاد)
أعلن المنظمون أن الأسطورة حبيب نورمحمدوف، سيتولى قيادة 8 مقاتلين يشاركون في نزالات بطولات رابطة المقاتلين المحترفين «الطريق إلى دبي»، والتي تحتضنها دبي للمرة الثالثة بتنظيم مشترك بين رابطة المقاتلين المحترفين، ومجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، يوم 7 فبراير المقبل، في صالة كوكاكولا أرينا، في حدث رياضي عالمي يعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها الإمارات على خريطة الفنون القتالية المختلطة.
ويقود نورمحمدوف فريقه في اختبار جديد، مشرفاً فنياً على ثمانية مقاتلين يشاركون في نزالات البطولة، مستنداً إلى النهج الذي وضع أسسه والده الراحل عبدالمناف نورمحمدوف، والقائم على الانضباط الصارم، والعمل الجماعي، وبناء المقاتل ذهنياً وتكتيكياً قبل أي اعتبار آخر.
ويقع العبء الأكبر في هذا الامتحان على عاتق عثمان نورمحمدوف، الذي يتصدر الحدث الرئيسي مدافعاً عن لقب الوزن الخفيف أمام ألفي ديفيس، في مواجهة تشكّل محطة مفصلية لمسيرته، واختباراً جديداً لقدرة الفريق على الحفاظ على الهيمنة وسط تصاعد المنافسة على الحزام.
ويشهد الحدث المشترك نزالاً على لقب وزن الوسط، يجمع بين رمضان كوراماجوميدوف وشامل موساييف، في مواجهة من خمس جولات تُجسّد ثقل المواجهة وأهميتها في مسار اللقب، وتمنح الأمسية بعداً تنافسياً عالي المستوى.
وتضم البطاقة الرئيسية كذلك نزال وزن الريشة الذي يجمع خيسوس بينيدو مع سلامات إسبيلاييف، إلى جانب مواجهة في وزن الوسط بين مغومد أومالاتوف وعبدول عبدوراغيموف، فيما يشهد وزن الثقيل نزالاً يجمع بويا رحماني مع كارل ويليامز.
أما النزالات التمهيدية، فتضيف بعداً دولياً متنوعاً للبطولة، حيث يلتقي عمرو ماغوميدوف مع كولتون إنجلوند في وزن الخفيف، ويواجه تايلور لابيلوس نظيره كاسوم كاسوموف ضمن وزن الديك، فيما يلتقي رينات خافالوف مع إدجارس سكريفيرز في وزن الريشة، ويخوض أمين أيوب مواجهة أمام مكا شريب زاينوكوف في وزن الخفيف.
كما تشهد النزالات التمهيدية نزالين في وزن خفيف الثقيل، حيث يلتقي لوك ترينر مع روب ويلكنسون، ويواجه حبيب نبييف خصمه أحمد سامي، إلى جانب نزال وزن المتوسط الذي يجمع حيدر خان مع جوني جريجوري، إضافة إلى مواجهة في وزن الذبابة للسيدات تجمع دينيس كيل هولتز مع أنتونيا سيلفانيدي، ضمن بطاقة متنوعة المستويات والفئات.

