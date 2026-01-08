9 أشواط في الأمسية السابعة لكرنفال سباقات دبي غداً

عصام السيد (دبي)

ترعى موانئ دبي العالمية أمسية من السباقات المثيرة بمضمار ميدان، اليوم الجمعة، وهي الأمسية السابعة في برنامج كرنفال سباقات دبي، وتشهد تسعة سباقات تنافسية بجوائز تبلغ قيمتها 2.065.000 درهم، بمشاركة نخبة من الخيول المحلية والعالمية.

ويستهل الحفل بالشوط الأول لمسافة 1900 متر (عشبي)، على لقب موانئ دبي العالمية للتكنولوجيا الرقمية، المخصّص لخيول شمال وجنوب الكرة الأرضية عمر 3 سنوات، وعمر 4 سنوات فما فوق «تكافؤ» تصنيف (70-90)، وقيمة جائزته 190 ألف درهم.

وخصّص الشوط الثاني لمسافة 1600 متر (رملي) للخيول المبتدئة عمر 3 سنوات فقط، تتنافس على لقب ميناء راشد وقيمة جائزته 165 ألف درهم.

ويشهد الشوط الثالث لمسافة 1400 متر (عشبي)، التنافس على لقب سباق ميناء جبل علي للتكافؤ تصنيف (75-95) ومخصّص للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 190 ألف درهم.

ويقام الشوط الرابع لمسافة 1600 متر (رملي)، على لقب وي وان للتكافؤ تصنيف (75-95) ومخصّص للخيول عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 190 ألف درهم.

ويشهد الشوط الخامس لمسافة 1200 متر (عشبي)، سباق الوصل برعاية موانئ دبي العالمية، ومخصّص للخيول عمر 3 سنوات «شروط»، وقيمة جائزته 300 ألف درهم.

وينطلق سباق لورد نورث للتكافؤ تصنيف (90-110) المخصّص للخيول بعمر 4 سنوات فما فوق، في الشوط السادس لمسافة 1800 متر «عشبي»، وقيمة جائزته 350 ألف درهم برعاية موانئ دبي العالمية.

وخصّص الشوط السابع لمسافة 1200 متر (رملي) على لقب موانئ دبي العالمية دول مجلس التعاون الخليجي للتكافؤ تصنيف (85-105) ومخصّص للخيول عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 300 ألف درهم.

ويقام الشوط الثامن لمسافة 1000 متر (عشبي) على لقب موانئ دبي العالمية إكسبريس للتكافؤ تصنيف (70-90) ومخصّص للخيول عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 190 ألف درهم.

ويختتم الحفل في الشوط التاسع لمسافة 1900 متر (عشبي) بسباق ميناء الحمرية للتكافؤ تصنيف (70-90)، ومخصّص للخيول عمر 4 سنوات فما فوق وعمر 3 سنوات، وقيمة جائزته 190 ألف درهم.