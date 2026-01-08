الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«كوب أرسنال» يُشعل غضب جماهير توتنهام.. وفرانك يرد: «لم أفعلها عمداً»

«كوب أرسنال» يُشعل غضب جماهير توتنهام.. وفرانك يرد: «لم أفعلها عمداً»
8 يناير 2026 13:33

 
لندن (رويترز)
أثار توماس فرانك مدرب توتنهام هوتسبير غضب المشجعين بعد أن تم تصويره وهو يشرب من كوب يحمل شعار الغريم التقليدي أرسنال أمس الأربعاء، لكن ​المدرب الدنماركي أكد لاحقاً أن الواقعة لم تكن متعمّدة.
وأشعلت صور فرانك وهو يجول في ​ملعب فيتاليتي في بورنموث ⁠موجة جديدة ‌من الغضب بين جماهير توتنهام على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن المشجعين كانوا قد أعربوا بالفعل عن استيائهم من ⁠المدرب في ظل سلسلة من النتائج السلبية.
وجاءت ⁠الهزيمة 3-2 أمس الأربعاء لتترك توتنهام في المركز الرابع عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، ​وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة بدا فرانك غير سعيد بالأسئلة المتعلقة بالكوب. وقال «من العدل أن نقول إننا لا نفوز في كل مباراة، لكن ​سيكون من الغباء تماماً أن ‍أشرب من كوب يحمل شعار أرسنال عن قصد».
وأضاف «كانوا (أرسنال) في غرفة الملابس قبلنا. من الطبيعي أن ‍تقول: أعطني كوباً من الإسبريسو قبل ⁠كل مباراة. أعتقد ​أنه من المحزن بعض الشيء في كرة القدم أن أُسأل ​عن أمر كهذا». وكان أرسنال قد حلّ ‍ضيفاً على بورنموث في الدوري يوم السبت الماضي. واختتم فرانك «بالطبع لم أفعل ذلك عن عمد، وسيكون من الخطأ التفكير بهذه الطريقة».
ويستضيف توتنهام منافسه أستون فيلا ‌في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت.

أخبار ذات صلة
روميرو يعتذر لجماهير توتنهام
رسالة عاطفية من نيوكاسل إلى كيجان
توتنهام
أرسنال
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
كأس الاتحاد الإنجليزي
آخر الأخبار
«لعنة» نيكو ويليامز تواصل ضرب بلباو أمام برشلونة
الرياضة
«لعنة» نيكو ويليامز تواصل ضرب بلباو أمام برشلونة
اليوم 16:06
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والعربية
اليوم 16:03
شهريار.. الثنائية الأولى تمنح «النمور» نقطة ثمينة
الرياضة
شهريار.. «الثنائية الأولى» تمنح «النمور» نقطة ثمينة
اليوم 16:00
إطلاق "تراث جيماثون" لصقل المواهب المحلية في قطاع الألعاب الإلكترونية
علوم الدار
إطلاق "تراث جيماثون" لصقل المواهب المحلية في قطاع الألعاب الإلكترونية
اليوم 15:46
«عربي الطائرة» يُعلن أجندة البطولات لعام 2026
الرياضة
«عربي الطائرة» يُعلن أجندة البطولات لعام 2026
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©