«الأبيض الأولمبي» يستهدف الأدوار الإقصائية بعد الثنائية القطرية

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أعرب الأوروجواياني مارسيلو برولي، مدرب منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، عن سعادته بالأداء ورد الفعل الذي قدمه الفريق في مباراته الافتتاحية أمام منتخب قطر، والتي انتهت بالفوز 2-0، مساء الأربعاء، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026، المقامة في المملكة العربية السعودية.

وأوضح برولي أن احتساب ركلة جزاء مبكرة لصالح المنتخب القطري في الدقيقة الأولى لم يكن ضمن حساباته، إلا أن تصدي الحارس خالد توحيد لها شكّل نقطة التحول في مجريات اللقاء، وأسهم في منح الفريق الثقة لفرض سيطرته وتحقيق الفوز.

وقال برولي: «سعيد جداً بأداء المجموعة كاملة، كنّا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، لأن منتخب قطر فريق قوي، وبداية اللقاء بركلة جزاء كانت لحظة حساسة، لكنها لم تُسجّل، وهذا غير الكثير».

وأضاف: «كان من الممكن أن يكون استقبال هدف في الدقيقة الأولى ضربة قوية، لكن خطتنا لم تتغير، فوجئنا باللقطة، إلا أن اللاعبين تعاملوا معها بإيجابية وأظهروا رد فعل قوياً».

وتابع: «هذه مجموعة أثق بها كثيراً، نعرف بعضنا منذ فترة طويلة، واللاعبون يبذلون أقصى ما لديهم، ولدينا ثقة كبيرة في قدرتنا على التأهل إلى الأدوار الإقصائية».

وكان خالد توحيد قد تألق في التصدي لركلة الجزاء، ليقود المنتخب إلى التفوق، قبل أن يسجل علي المِعمري الهدف الأول، ويعزز جونيور ندايي التقدم بالهدف الثاني، ليحصد «الأبيض الأولمبي» أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

في المقابل، اعترف مدرب منتخب قطر، إيليديو فاليه، بأن إهدار ركلة الجزاء أثر سلباً في فريقه، مؤكداً أن الثقة تلقت ضربة مبكرة، وقال فاليه: «المباراة كانت معقدة، بدأنا بشكل جيد وحصلنا على ركلة جزاء في لحظة حاسمة، لكن بعد إهدارها أصبح الفريق متوتراً».

وأضاف: «الشوط الأول لم يكن بالمستوى المأمول، وكان ذلك بسبب أدائنا أكثر من قوة منتخب الإمارات، في الشوط الثاني تحسن الوضع وخلقنا فرصاً، لكننا لم ننجح في استغلالها».

وتتصدر اليابان ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام منتخبنا الوطني بعد الفوز على سوريا 5-0 في الجولة الأولى، فيما بقي رصيد قطر وسوريا بلا نقاط. وتتواصل منافسات المجموعة يوم السبت، حيث يلتقي «الأبيض الأولمبي» منتخب اليابان في مواجهة مرتقبة، بينما تجمع المباراة الثانية بين سوريا وقطر.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، المقرر إقامته يومي 16 و17 يناير، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 24 يناير.

وعبّر لاعبو «الأبيض الأولمبي» عن سعادتهم بالفوز، حيث قال علي المِعمري، صاحب الهدف الأول: «نبارك الفوز الأول لأنفسنا وجماهير الإمارات، وموعدنا في المباراة المقبلة بإذن الله».

من جانبه، أكد مبارك بن زامة، قائد المنتخب، أن الانتصار يمثل خطوة أولى مهمة، وقال: «مبروك للاعبين، سنبني على هذا الفوز ونتطلع لتقديم الأفضل في المباريات المقبلة».

وأضاف: «شعرنا بالقلق لحظة احتساب ركلة الجزاء في الدقائق الأولى، لكن كانت لدينا ثقة كبيرة في الحارس خالد توحيد، الذي نجح في التصدي لها».

وحول انسجام الفريق، أوضح بن زامة: «بدأنا التحضيرات منذ أكثر من عام، والفريق منسجم ويطبق تعليمات الجهاز الفني، والخبرة لعبت دوراً مهماً، خاصة مع وجود لاعبين سبق لهم الظهور مع المنتخب الأول، والمشوار لا يزال طويلاً».

بدوره، وصف يوسف المرزوقي الفوز بأنه «بداية مثالية»، وقال: «حققنا ثلاث نقاط مهمة في مستهل المشوار، وطبقنا تكتيك المدرب بالاستفادة من معرفتنا بأسلوب لعب المنتخب القطري».

وأضاف: «استحوذنا على اللعب في الشوط الأول، وتراجعنا في الشوط الثاني كان طبيعياً بعد التقدم بهدفين، ونتعلم من الأخطاء».

وعن دعم والده الدولي السابق أحمد سعيد، قال: «ينصحني دائماً داخل وخارج الملعب، ويحرص على تخفيف الضغوط عني، وأطمح لتقديم أفضل مستوى والوصول إلى أبعد نقطة مع المنتخب».