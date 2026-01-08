الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
مورينيو منتقداً لاعبي بنفيكا: أتمنى ألا يذوقوا طعم النوم

مورينيو منتقداً لاعبي بنفيكا: أتمنى ألا يذوقوا طعم النوم
8 يناير 2026 14:15

لشبونة(د ب أ)
وجه البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي بنفيكا، انتقادات حادة ولاذعة للاعبيه عقب خروج الفريق من الدور قبل النهائي لكأس الرابطة البرتغالية، أمس الأربعاء، مطالباً إياهم بالتضحية بنومهم والتفكير في أسباب تراجع الأداء بدلاً من الراحة قبل المواجهة المرتقبة أمام الغريم التقليدي بورتو الأسبوع المقبل.
وتأتي هذه التصريحات الصادمة بعد خسارة بنفيكا على ملعبه أمام سبورتينج براجا 1/3، ليفقد الفريق فرصة المنافسة على اللقب، في وقت يعاني فيه الفريق من موسم معقد تحت قيادة مورينيو.
وقال مورينيو في تصريحات صحفية: "أتمنى أن ينام اللاعبون بنفس القدر الذي أنام به، أي ألا يناموا على الإطلاق؛ أريدهم ألا يناموا وأن يفكروا بقدر ما أفكر".
وقرر مورينيو إلغاء إجازة اللاعبين عقب الخروج من كأس الرابطة، حيث تقرر نقل الفريق إلى معسكر تدريبي مغلق في سيكسال بجزيرة ماديرا لبدء العمل الفوري.
وأكد المدرب البرتغالي الشهير: "بما أننا لن نلعب النهائي يوم السبت، فإن عملنا يبدأ من الغد للاستعداد لمواجهة بورتو في دور الثمانية لكأس البرتغال يوم الأربعاء المقبل".
وكشف المدرب المخضرم عن كواليس غرفة الملابس بعد الهزيمة، واصفاً ما حدث بأنه كان حديثاً من طرف واحد، مضيفاً: "في غرفة الملابس، لم أشعر بأي انفتاح من جانب اللاعبين للمناقشة، كان الجو متوتراً ولم يرغب أحد في التحدث إلي، وأنا أكره الأحاديث الطويلة من طرف واحد، بل أفضل الحوار، لذا سنناقش غدا الفروق الكبيرة بين أدائنا في الشوطين الأول والثاني".
واختتم مورينيو، الذي تولى تدريب بنفيكا في سبتمبر 2025، تصريحاته بلهجة تشكيكية في القدرات الذهنية لاعبي فريقه، موضحاً: "أرفض أن أصدق أن لاعباً في بنفيكا يشعر بالتوتر من خوض نصف نهائي كأس الرابطة؛ وإلا فهو لا يستحق أن يكون لاعباً في هذا النادي".
ويحتل بنفيكا المركز الثالث في الدوري البرتغالي بفارق عشر نقاط عن بورتو المتصدر، ويقبع في المركز الخامس والعشرين في دوري أبطال أوروبا.

