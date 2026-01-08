الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إصابة تير شتيجن ليست خطيرة

إصابة تير شتيجن ليست خطيرة
8 يناير 2026 14:19

برلين(د ب أ)
قال ديكو، المدير الرياضي لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، إن مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى الفريق، لا يعاني من إصابة خطيرة في الركبة وذلك بعد أن خضع الحارس للفحوص الطبية.
وكان الدولي الألماني تير شتيجن ترك معسكر برشلونة استعداداً لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني في السعودي لفحص ركبته في إسبانيا.
وقال ديكو لشبكة "موفيستار" قبل الفوز 5 / صفر على أتلتيك بلباو في الدور قبل النهائي: "سعداء لأن الإصابة ليست خطيرة" ولكنه أضاف أن الركبة قد تم تثبيتها مؤقتاً في الوقت الحالي.
وقال ديكو في جدة :" كان يشعر بشئ غير مريح في ركبته، وبالطبع تشعر بالقلق قليلاً دائماً عندما يعود لاعب من إصابة، خاصة أنه سبق وواجه مشاكل في تلك الركبة من قبل".
وغاب تير شتيجن عن الفريق عدة أشهر بعدما خضع لجراحة في الظهر في يوليو الماضي. وقد عاد في ديسمبر الماضي، وشارك في مباراة بكأس ملك إسبانيا ولكن هانسي فليك، المدير الفني للفريق، قال إنها كانت مباراة واحدة لأن خوان جارسيا، الذي تم التعاقد معه في الصيف، هو الحارس الجديد الأساسي للفريق.
ويبدو مستقبل تير شتيجن مع برشلونة غامضاً، حيث يجب أن يلعب الحارس بشكل أساسي للحفاظ على حالته كحارس أساسي للمنتخب الألماني في بطولة كأس العالم التي تقام الصيف المقبل. وارتبط اسمه مؤخراً بالانتقال إلى جيرونا، ولكن ديكو قال: "لا يوجد ما يقال بشأن المستقبل". وأضاف ديكو :" مارك لاعب يخصنا... جاء إلى السعودية كجزء من الفريق. وبعد ذلك حدثت تلك الإصابة. هذا كل ما في الأمر".

أخبار ذات صلة
«لعنة» نيكو ويليامز تواصل ضرب بلباو أمام برشلونة
شترونتس: شتيجن يفتقد للزخم مع منتخب ألمانيا
تير شتيجن
برشلونة
كأس السوبر الإسباني
آخر الأخبار
«لعنة» نيكو ويليامز تواصل ضرب بلباو أمام برشلونة
الرياضة
«لعنة» نيكو ويليامز تواصل ضرب بلباو أمام برشلونة
اليوم 16:06
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والعربية
اليوم 16:03
شهريار.. الثنائية الأولى تمنح «النمور» نقطة ثمينة
الرياضة
شهريار.. «الثنائية الأولى» تمنح «النمور» نقطة ثمينة
اليوم 16:00
إطلاق "تراث جيماثون" لصقل المواهب المحلية في قطاع الألعاب الإلكترونية
علوم الدار
إطلاق "تراث جيماثون" لصقل المواهب المحلية في قطاع الألعاب الإلكترونية
اليوم 15:46
«عربي الطائرة» يُعلن أجندة البطولات لعام 2026
الرياضة
«عربي الطائرة» يُعلن أجندة البطولات لعام 2026
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©