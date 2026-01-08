إصابة تير شتيجن ليست خطيرة

برلين(د ب أ)

قال ديكو، المدير الرياضي لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، إن مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى الفريق، لا يعاني من إصابة خطيرة في الركبة وذلك بعد أن خضع الحارس للفحوص الطبية.

وكان الدولي الألماني تير شتيجن ترك معسكر برشلونة استعداداً لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني في السعودي لفحص ركبته في إسبانيا.

وقال ديكو لشبكة "موفيستار" قبل الفوز 5 / صفر على أتلتيك بلباو في الدور قبل النهائي: "سعداء لأن الإصابة ليست خطيرة" ولكنه أضاف أن الركبة قد تم تثبيتها مؤقتاً في الوقت الحالي.

وقال ديكو في جدة :" كان يشعر بشئ غير مريح في ركبته، وبالطبع تشعر بالقلق قليلاً دائماً عندما يعود لاعب من إصابة، خاصة أنه سبق وواجه مشاكل في تلك الركبة من قبل".

وغاب تير شتيجن عن الفريق عدة أشهر بعدما خضع لجراحة في الظهر في يوليو الماضي. وقد عاد في ديسمبر الماضي، وشارك في مباراة بكأس ملك إسبانيا ولكن هانسي فليك، المدير الفني للفريق، قال إنها كانت مباراة واحدة لأن خوان جارسيا، الذي تم التعاقد معه في الصيف، هو الحارس الجديد الأساسي للفريق.

ويبدو مستقبل تير شتيجن مع برشلونة غامضاً، حيث يجب أن يلعب الحارس بشكل أساسي للحفاظ على حالته كحارس أساسي للمنتخب الألماني في بطولة كأس العالم التي تقام الصيف المقبل. وارتبط اسمه مؤخراً بالانتقال إلى جيرونا، ولكن ديكو قال: "لا يوجد ما يقال بشأن المستقبل". وأضاف ديكو :" مارك لاعب يخصنا... جاء إلى السعودية كجزء من الفريق. وبعد ذلك حدثت تلك الإصابة. هذا كل ما في الأمر".