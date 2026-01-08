كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز تنطلق 13 يناير

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، تنظِّم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية منافسات كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز في نسختها الثالثة عشرة لعام 2026 على مدى خمسة أيام من 13 إلى 16 يناير البطولة الدولية و18 يناير البطولة المحلية، بما يعكس رؤية الأكاديمية في دعم التميز الرياضي وتنظيم البطولة بأعلى المستويات وربط المواهب المحلية بالمشهد التنافسي العالمي. وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولتين مليون درهم.

تشهد البطولة الدولية مشاركة نخبة من الفرسان والفارسات من مختلف دول العالم، من خلال خمس فئات تنافسية، تُقام عبر 22 شوطاً، وتُسهم هذه المنافسات في استقطاب أفضل الخيول والفرسان الدوليين، وتعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة إقليمية لرياضة قفز الحواجز، ووجهة معتمدة في أجندة البطولات الدولية، وذلك من 13 إلى 16 يناير 2026 في منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي.

وفي إطار التزامها بتطوير الكفاءات الوطنية، تنظم الأكاديمية البطولة المحلية للسيدات، وتركّز بشكل خاص على دعم الفارسات، من خلال توفير بيئة تنافسية احترافية تتماشى مع المعايير الدولية، وتسهم في صقل المواهب الوطنية وإعدادها للمشاركة في البطولات الكبرى. كما تشهد البطولة حفل افتتاح استثنائي يتضمن فقرات متنوعة وللاحتفاء بجهود دعم رياضة المرأة، في إطار رؤية إماراتية طموحة، وذلك 18 يناير في الاسطبلات الأميرية بأبوظبي.

وتأتي نسخة عام 2026 من البطولة، التي تُعد واحدة من أبرز بطولات قفز الحواجز على مستوى المنطقة، لتؤكد المكانة المتنامية لدولة الإمارات وأبوظبي تحديداً كوجهة عالمية لرياضة الفروسية، ومنصة رائدة لاستضافة البطولات الدولية وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية.

وأكدت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية أن تنظيم هذه البطولة يأتي ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تمكين المرأة في المجال الرياضي، وتوسيع قاعدة ممارسة رياضة الفروسية، ودعم مسارات تطوير اللاعبات المحترفات، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في الاستثمار بالرياضة كقطاع تنموي مستدام.

ويصاحب البطولة تنظيم مهرجان أبوظبي للفروسية، الذي يضم مجموعة من المحلات المتخصّصة في الفروسية والرياضة، إلى جانب مطاعم متنوعة، إضافة إلى باقة من الفعاليات العائلية وورش ترفيهية مخصّصة للأطفال، بما يوفّر تجربة متكاملة للزوّار من مختلف الأعمار.



إقبال كبير

يُتوقع أن تشهد نسخة 2026 إقبالاً واسعاً من الجماهير وعشّاق رياضة الفروسية، إلى جانب مشاركة مميزة من أبرز الفرسان على المستويين المحلي والدولي، في حدث رياضي يجمع بين التنافس، والاحترافية، والرسالة المجتمعية الهادفة.