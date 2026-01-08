الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«عربي الطائرة» يُعلن أجندة البطولات لعام 2026

«عربي الطائرة» يُعلن أجندة البطولات لعام 2026
8 يناير 2026 15:30

 
المنامة (وام)
أعلن الاتحاد العربي للكرة الطائرة، أجندة البطولات المقررة في 2026، اعتباراً من أغسطس المقبل بإقامة البطولة العربية الـ31 للرجال، والـ21 للسيدات الشاطئية في جولتها الأولى في مصر، والجولة الثانية منها في نوفمبر بالمغرب.
وأكد في بيان له استضافة العراق البطولة العربية للمنتخبات تحت 17 سنة لمواليد 2009، وتحديد موعدها لاحقاً، ومنح الأردن استضافة البطولة الأولى للمنتخبات العربية للسيدات تحت 18 سنة لمواليد 2008، وإعلان موعد منافساتها لاحقاً أيضاً، وإقامة البطولة الـ24 لمنتخبات الرجال في لبنان نوفمبر المقبل.
وقال الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة، إن أجندة العام الجديد تشهد منافسات مختلفة في عدد من الدول العربية، بمشاركة منتخباتها، مشيراً إلى التعاون المثمر مع الاتحادات العربية، وتبادل الرؤى التطويرية، للارتقاء بمنظومة اللعبة، والعمل على تحقيق أفضل معدلات التنافسية، وضمان وجود البطولات العربية في الروزنامة الدولية، لتحسين تصنيف المنتخبات واللاعبين، والاهتمام ببطولات الفئات السنية، وتطويرها.
من جهته أكد عوض المنصوري، الأمين العام المساعد لاتحاد الطائرة، دعم جهود الاتحاد العربي، لتطوير اللعبة عربيا، وتوفير كافة مقومات تنافسيتها، لافتاً إلى حرص الاتحاد على التعاون مع الاتحاد العربي في البرامج الخاصة بتأهيل الكوادر الإدارية والتحكيمية الإماراتية، لتمكينها من مواكبة الطفرة التي تشهدها اللعبة.

أخبار ذات صلة
جواهر القاسمي تستقبل بطلات غرب آسيا للسيدات للكرة الطائرة
الكرة الطائرة
الاتحاد العربي للكرة الطائرة
اتحاد الطائرة
منتخب الطائرة
آخر الأخبار
«لعنة» نيكو ويليامز تواصل ضرب بلباو أمام برشلونة
الرياضة
«لعنة» نيكو ويليامز تواصل ضرب بلباو أمام برشلونة
اليوم 16:06
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والعربية
اليوم 16:03
شهريار.. الثنائية الأولى تمنح «النمور» نقطة ثمينة
الرياضة
شهريار.. «الثنائية الأولى» تمنح «النمور» نقطة ثمينة
اليوم 16:00
إطلاق "تراث جيماثون" لصقل المواهب المحلية في قطاع الألعاب الإلكترونية
علوم الدار
إطلاق "تراث جيماثون" لصقل المواهب المحلية في قطاع الألعاب الإلكترونية
اليوم 15:46
«عربي الطائرة» يُعلن أجندة البطولات لعام 2026
الرياضة
«عربي الطائرة» يُعلن أجندة البطولات لعام 2026
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©