الهدف «35000» في «البريميرليج» من نصيب هالاند!

عمرو عبيد (القاهرة)

ذكر الحساب الرسمي لـ«البريميرليج»، على منصة «إكس»، أن المهاجم النرويجي، إيرلينج هالاند، سجّل الهدف «رقم 35000» في تاريخ الدوري الإنجليزي المُمتاز، خلال تعادُل مانشستر سيتي مع برايتون، في الجولة الـ21، بعد 4 سنوات من وصول البطولة الإنجليزية إلى الهدف «رقم 30000»، الذي أحرزه كريس وود، في موسم 2021-2022، خلال مباراة فريقه، بيرنلي، أمام ليدز يونايتد، والغريب أنها انتهت آنذاك بالتعادُل 1-1 أيضاً.

ويبدو أن «الصاروخ» هالاند يُصر على إعادة كتابة التاريخ، على طريقته الخاصة، بجانب ارتفاع مُعدلات التهديف في «البريميرليج»، خلال السنوات الأخيرة، في حقبة «الفيلسوف» بيب جوارديولا، إذ تحقق الرقم الحالي بعد 4 سنوات فقط من تسجيل الرقم التاريخي السابق، وهو ما لم يحدث خلال العقود الماضية، التي احتاج فيها الدوري الإنجليزي 5 سنوات على الأقل، ليضيف 5000 هدف جديد إلى حصيلته التاريخية.

وكان زلاتان إبراهيموفيتش على موعد مع تسجيل الهدف، «رقم 25000»، في موسم 2016-2017، قبل 5 سنوات من هدف كريس وود التاريخي، وأحرز «إبرا» وقتها هدفه بقميص مانشستر يونايتد في مرمى سوانسي سيتي، وسبقه مارك ألبرايتون بخمس سنوات أيضاً، عندما وقّع على الهدف «رقم 20000»، في موسم 2011-2012، رغم خُسارة أستون فيلا أمام أرسنال آنذاك.

أما الهدف «الـ15000»، استقبلته شباك تشيلسي خلال موسم 2006-2007، قبل 5 سنوات أيضاً، عندما أحرزه الألماني، موريتس فولتس، لمصلحة فريقه فولهام، خلال التعادُل 2-2، في حين كانت شباك «الأبيض» نفسه، ضحية الهدف «رقم 10000»، الذي أتى قبل 5 سنوات هو الآخر، في نُسخة 2001-2002، وقتما افتتح ليسلي فيرديناند «رُباعية» توتنهام في مرمى فولهام.

وعلى نفس المنوال ونسق السنوات الخمس، تم تسجيل الهدف «رقم 5000»، في موسم 1996-1997، عن طريق آندي تاونسيند، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لأستون فيلا على حساب ساوثهامبتون وقتها، ليكون «الأسود» الفريق الوحيد الذي ظهر مرتين في تلك القائمة التاريخية، بتسجيل لاعبيه الهدفين «الـ5000» و«الـ20000».

وبالطبع، اختلفت الفوارق الزمنية بداية من الهدف «رقم 1000»، الذي سُجّل قبل 4 سنوات من هدف تاونسيند، حيث هز به مايك نيويل، لاعب بلاكبيرن، شباك نوتنجهام فورست، خلال موسم 1992-1993، الأول في تاريخ «البريميرليج»، الذي شهد تسجيل 1222 هدفاً، بينها الهدف «رقم 500» عن طريق لاوري سانشيز لاعب فريق ويمبلدون، في مرمى نوريتش سيتي.

وجاء الهدف «المئوي» الأول بواسطة «الأسطوري» إريك كانتونا، وقتما كان لاعباً في صفوف ليدز يونايتد، وأحرزه في شباك توتنهام، بعد 4 جولات فقط من انطلاقة الموسم، ضمن «خُماسية»، سجّل فيها كانتونا «هاتريك»، والطريف أن أول هدف في تاريخ «البريميرليج»، سكن شباك مانشستر يونايتد، عن طريق برايان دين، نجم شيفيلد يونايتد، خلال خسارة «الشياطين» الافتتاحية، بنتيجة 1-2.