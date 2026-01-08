الوصل وشباب الأهلي..ديربي دبي يشعل صراع القمة

معتز الشامي (أبوظبي)

يدخل ديربي دبي بين شباب الأهلي والوصل محطة جديدة من الإثارة والتحدي، حين يلتقي الفريقان في مواجهة مرتقبة بدوري أدنوك للمحترفين، مؤجّلة من الجولة التاسعة على استاد راشد في الثامنة إلا الربع مساء بعد غد السبت، وتحمل المواجهة المرتقبة في طيّاتها أبعاداً تنافسية وتاريخية، تنعكس بشكل مباشر على صراع القمة في المسابقة ككل.

ويخوض الوصل اللقاء وهو يضع نُصب عينيه هدفاً واضحاً، شعاره «اللحاق بركب القمة»، فـ «الفهود» يحتلون حالياً الترتيب الرابع بـ 22 نقطة، ويعلمون أن الفوز في مواجهة الديربي سيقلّص الفارق مع العين المتصدر بفارق 5 نقاط قبل مواجهته للظفرة، ويعيد الفوز الفريق بقوة إلى سباق المنافسة على اللقب.

أما شباب الأهلي، فيسعى لمواصلة نتائجه القوية وتأكيد تفوقه في الديربيات، مستنداً إلى دفعة معنوية كبيرة بعد انتصارين عريضين في الجولتين الأخيرتين.

محطة مفصلية

تُمثّل المباراة منعطفاً مهماً لمسيرة الوصل هذا الموسم، ليس فقط على مستوى النقاط، بل على صعيد الاستقرار الفني، فالفريق مطالب باستعادة توازنه الكامل والعودة بقوة للمنافسات المحلية، خاصة في ظل المتابعة الدقيقة من إدارة شركة الكرة، التي تترقب ما سيقدمه المدرب المؤقت مسعود ميرال.

وتشير المعطيات إلى أن الإدارة قد تتجه إلى تأجيل التعاقد مع مدرب أجنبي في حال نجاح ميرال في ترك بصمة واضحة، ومواصلة سلسلة الانتصارات وتحقيق نتائج إيجابية، إلا أن أي تعثر أمام شباب الأهلي قد يعجّل بفتح ملف المدرب الجديد سريعاً.

تاريخ متقارب

تحمل مواجهات شباب الأهلي والوصل تاريخاً حافلاً في دوري المحترفين، حيث التقى الفريقان 32 مباراة، تفوّق خلالها شباب الأهلي بـ 13 فوزاً مقابل 11 للوصل، فيما انتهت 8 مواجهات بالتعادل، ما يعكس تقارب الكفّة وصعوبة التكهن بنتيجة الديربي.

وعلى مستوى الأهداف، سجّل شباب الأهلي 53 هدفاً في شباك الوصل، مقابل 43 هدفاً للفهود، بينما يتقاسم فابيو ليما وجرافيتي صدارة هدافي المواجهات المباشرة برصيد 7 أهداف لكل منهما.

أفضلية معنوية

يدخل شباب الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما سجل 7 أهداف في آخر مباراتين بالدوري (3-0 أمام الجزيرة و4-0 أمام البطائح)، وهو نفس عدد الأهداف التي سجّلها الفريق في أول 8 مباريات من الموسم، ما يعكس تطوراً هجومياً واضحاً في الفترة الأخيرة، كما يمتلك «الفرسان» سجلاً قوياً في الديربيات أمام الوصل والنصر، بخوضهم 65 مباراة، حققوا خلالها 30 فوزاً، مقابل 19 تعادلاً و16 خسارة، وسجّلوا 113 هدفاً.

وصل عنيد

وفي المقابل، يثبت الوصل أنه خصم عنيد في مباريات الديربي، إذ خسر مباراة واحدة فقط من آخر 11 ديربي أمام شباب الأهلي والنصر، محققاً 9 انتصارات وتعادلاً واحداً، وكانت الخسارة الوحيدة أمام شباب الأهلي بنتيجة 0-3 في ديسمبر 2024.

ويبقى اسم سعيد عزت الله حاضراً بقوة، بعدما سجل 8 أهداف في الدوري هذا الموسم، 4 منها في مباريات ديربي، ليؤكد دوره الحاسم في المواجهات الكبيرة.

وتُعد تلك المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات، فبين طموح الوصل في الاقتراب من القمة، ورغبة شباب الأهلي في تثبيت تفوقه واستمراريته، يبقى ديربي دبي مفتوحاً على جميع السيناريوهات، في مباراة قد تكون مفصلية لمسار الموسم، وتحمل أكثر من مجرد ثلاث نقاط.